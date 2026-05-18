Cine este tânărul din Arad confirmat pozitiv cu hantavirus. Are 24 de ani și cei cu care a intrat în contact au intrat în izolare

Tânărul de 24 de ani din Arad care era suspect de hantavirus a fost confirmat pozitiv. Băiatul a fost internat timp de doi ani la Spitalul din Ștei și a ieșit pozitiv la hantavirus, conform rezultatelor venite de la Institutul Cantacuzino.

Tânărul din Arad suspect de hantavirus, confirmat cu virusul

Un tânăr de aproape 24 de ani este confirmat cu hantavirus. Este vorba despre o tulpină care nu se transmite de la om la om. Se pare că acesta ar fi contractat virusul în spital.

În prezent, acesta se află internat la Spitalul Județean Arad.

Tânărul a fost externat din Spitalul din Ștei pe 6 mai, iar analizele sosite de la Institutul Cantacuzino au confirmat prezența hantaviruslui. Acum, băiatul se află la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Arad.

„Proba de la pacientul testat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a fost identificată de către specialiștii Laboratorului infecții transmise prin vectori din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, joi 14 mai a.c., cu rezultat pozitiv, folosind testul Elisa, iar astăzi, 18 mai a.c., proba a fost testată folosind tehnica Western Blot. (…) Aceste tipuri de virusuri nu se transmit de la om la om ci numai prin contact cu rozătoarele”, au scris reprezentanții de la Institutul Cantacuzino pe Facebook.

Primele simptome au apărut la scurt timp după externarea tânărului, care a avut febră, cefalee, tuse și erupție cutanată, iar o ipoteză este că infectarea s-ar fi produs în unitatea medicală.

Hantaviroza se transmite prin contactul cu excrementele rozătoare infectare.

Anchetă epidemiologică

Conducerea spitalului din Ștei respinge acuzațiile și spune că se fac lunar deratizare și deparazitare. De asemenea, niciunul dintre cei aproximativ 300 de pacienți internați nu are simptome ale bolii.

„Tânărul este din zona de nord a orașului, provine dintr-o familie mai nevoiașă. El a locuit singur de când a fost externat de la psihiatrie și apoi a ajuns din nou la spital din cauza unor simptome ca de gripă. Din câte cunoaștem, a locuit în condiții precare, astfel că ar fi putut intra în contact cu excremente de rozătoare, de la care să se fi îmbolnăvit. Familia sa nu a avut simptome, din ce știm. Cred că nu este motiv de panică pentru oameni, cel mai probabil este un caz de îmbolnăvire de la șoareci, nu este un virus cu transmitere de la om la om. Nu sunt măsuri speciale luate în orașul nostru”, a declarat edilul pentru Agerpres.

Au fost dispuse mai multe măsuri de siguranță în spital, de la triaj epidemiologic, izolarea contaților pacientului de 24 de ani și interzicerea accesului persoanelor străine în spital.

Autoritățile spun că este vorba despre o tulpină care circulă în Europa, dar care nu are legătură cu focarul de pe vasul de croazieră Hondius și că nu se transmite de la om la om.

Bărbatul fusese externat de la Spitalul de Psihiatrie Ștei pe 6 mai, cu două zile înainte de a ajunge la spitalul din Arad. În această perioadă, el a locuit singur într-o locuință a familiei, dar în condiții precare.

15 cazuri de hantavirus raportate în România

În ultimii trei ani, în perioada 2023-2026 în România au fost înregistrate 15 cazuri de infecție cu hantavirus, iar cel din Arad este singurul confirmat în acest an. Specialiștii spun că astfel de cazuri sunt sporadice și nu sunt un risc major pentru populația generală.

