Hantavirus, depistat și în România. Opt județe sunt supravegheate de Ministerul Sănătății

Hantavirus, depistat și în România. Opt județe sunt supravegheate de Ministerul Sănătății

Amelia Matei
Hantavirus, virusul periculos care a provocat moartea a trei oameni aflați pe o  navă de croazieră în Atlantic, a fost depistat și în România. Opt județe sunt în alertă și se află sub supravegherea Ministerului Sănătății. Acest virus se transmite de la rozătoare, iar în Europa nu există un vaccin aprobat împotriva lui.

Un caz de infecție cu hantavirus în România în ultimul an

În România, a fost raportat în 2026 un caz de infecție cu hantavirus, au precizat reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică. În ultimii trei ani au fost înregistrate în total 15 cazuri.

Conform unui comunicat transmis luni de Autoritatea Națională pentru Cercetare, infecțiile cu hantavirus sunt recunoscute, însă rămân insuficient studiate. Datele furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică arată că, anual, sunt raportate doar câteva cazuri, iar caracterul lor sporadic duce la o vizibilitate redusă în practica clinică și la un risc crescut de subdiagnosticare.

Specialiștii spun că virusul se transmite în principal de la rozătoare la om, prin inhalarea particulelor contaminate provenite de la șoareci.

Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății ia în calcul și posibilitatea unei transmiteri interumane. 

Virusul poate provoca afecțiuni pulmonare severe și febră hemoragică cu afectare renală. OMS consideră că riscul pentru Europa rămâne foarte scăzut.

Focar de hantavirus pe o navă de croazieră

La 2 mai 2026, un grup de pasageri cu boală respiratorie severă la bordul unei nave de croazieră a fost raportat către OMS. Nava transportă 147 de pasageri și membri ai echipajului. Până la 4 mai 2026, au fost identificate șapte cazuri (două cazuri confirmate în laborator de hantavirus și cinci cazuri suspecte), inclusiv trei decese, un pacient în stare critică și trei persoane cu simptome ușoare.

Debutul bolii a avut loc între 6 și 28 aprilie 2026 și s-a manifestat prin febră, simptome gastrointestinale, evoluție rapidă către pneumonie, sindrom de detresă respiratorie acută și șoc. Investigațiile sunt în curs.

Focarul este gestionat printr-un răspuns internațional coordonat, care include investigații detaliate, izolarea și îngrijirea cazurilor, evacuare medicală și analize de laborator.

Infecția cu hantavirus la oameni este dobândită în principal prin contactul cu urina, fecalele sau saliva rozătoarelor infectate. Este o boală rară, dar severă, care poate fi fatală. Deși neobișnuită, transmiterea de la om la om a fost raportată în focare anterioare ale virusului Andes (o specie de hantavirus).

Organizația Mondială a Sănătății consideră în prezent riscul pentru populația globală ca fiind scăzut și va continua să monitorizeze situația epidemiologică și să actualizeze evaluarea riscului.

