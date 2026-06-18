De ce refuză Kassandra, fiica lui Iosif Rotariu, o nouă operație, în ciuda problemelor pe care încă le are: „Preferă să suporte durerile!”. Tânăra locuiește și studiază în Franța

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Iosif Rotariu își găsește puterea de a merge mai departe doar datorită copiilor săi, după ce în mai 2024 și-a pierdut soția, pe Dana Rotariu, răpusă de o boală nemiloasă. Printre cei care îi oferă fostului fotbalist motive de mândrie se numără Kassandra, tânăra înfiată a cărei poveste de viață a emoționat o țară întreagă.

Supraviețuitoare a unor traume greu de imaginat în copilărie și trecută prin zeci de intervenții chirurgicale, Kassandra este astăzi o tânără independentă, care își croiește un drum complet nou, departe de România.

Ajunsă la vârsta de 21 de ani, fiica fostului internațional locuiește acum în Franța și își dedică timpul studiilor universitare. Cu toate acestea, problemele medicale nu au dispărut complet, iar tânăra se vede pusă din nou în fața unor decizii extrem de dificile privind propria sănătate.

Lupta continuă cu problemele de sănătate: Riscul uriaș din cauza căruia refuză o nouă intervenție

Iosif Rotariu și regretata lui soție, Dana, care s-a stins din viață în urmă cu doi ani, au avut împreună doi copii biologici. Pe lângă aceștia, familia s-a întregit prin adopția Kassandrei și a lui Cristian.

După ce a suferit peste 50 de operații de-a lungul vieții pentru a repara traumele din trecut, Kassandra se confruntă în prezent cu dureri severe de coloană. Deși medicii i-au recomandat o nouă intervenție chirurgicală complexă pentru schimbarea unei proteze, tânăra a ales să spună pas din cauza unui verdict medical înfricoșător: lipsa totală de garanții și posibilitatea de a rămâne imobilizată într-un scaun cu rotile.

„Este studentă la Strasbourg. Este o studentă bună și un copil exemplar. Se pregătește pentru examene. Îmi place că este o fată foarte responsabilă. Și, dacă mă întrebați de problemele ei de sănătate, ea are în continuare probleme. Acese probleme le va avea toată viața ei, din păcate. Kassandra are de făcut o intervenție, aceea pentru schimbarea protezei, pentru că are dureri de coloană.

Dar nu i s-au dat garanții. Medicii nu i-au dat garanții. Ideea este că, dacă se atinge un nerv, ar putea rămâne paralizată toată viața. Și atunci, ea a decis să nu facă această operație. Preferă să suporte durerile decât să riște”, a declarat Iosif Rotariu, pentru viva.ro.

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Evadarea din România: Mentalitatea de peste hotare a convins-o să nu se mai întoarcă

Kassandra s-a înscris în primul an la o facultate din Strasbourg, o alegere care nu a fost deloc întâmplătoare, ci atent planificată chiar de mama ei adoptivă, Dana Rotariu, înainte ca aceasta să fie răpusă de cancer. Franța a devenit pentru tânără un refugiu emoțional, un loc unde defectele sale fizice, vizibile în urma trecutului violent, nu mai sunt privite ca un stigmat.

„Își dorește să se stabilească afară, peste graniță. În Franța merge cu mânecă scurtă, chiar dacă i se vede acel defect din naștere, ceea ce în România nu putea face, din cauza mentalității oamenilor. Acolo, lumea o vede ca pe un om normal”, a mai povestit fostul fotbalist.

Dorința mamei împlinită: Iosif Rotariu a încercat în zadar să o oprească în țară

Deși dorul de casă este mare, iar pentru tatăl ei ar fi fost mult mai simplu să o știe aproape, decizia tinerei de a părăsi definitiv România este de neclintit. Planul de viitor fusese deja pecetluit în familie, ca o ultimă dorință a celei care i-a oferit o a doua șansă la viață.

„Eu am încercat să o opresc în țară, dar ea a decis să plece din țară și vrea să se stabilească de tot peste hotare. Acest pas al ei a fost pregătit de soția mea, Dana, înainte să se stingă din viață”, a punctat cu emoție Iosif Rotariu.

Foto – arhivă

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