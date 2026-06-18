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Katie Price a atras din nou atenția publicului după ce a dezvăluit că urmează să treacă printr-o nouă intervenție estetică, de data aceasta pentru a corecta efectele secundare ale procedurilor anterioare.

Vedeta de televiziune, recunoscută la nivel internațional pentru transformările sale fizice radicale, a decis să își repare imperfecțiunile apărute la nivelul feței, după ce substanțele injectate în trecut au început să își piardă din aspectul inițial și să migreze inestetic deasupra conturului natural.

O nouă intervenție corectoare la nivelul feței

Ajunsă la vârsta de 48 de ani, vedeta le-a arătat fanilor săi din mediul online detalii mai puțin estetice din culisele transformărilor sale. Într-un videoclip publicat recent pe pagina sa de Facebook, în timp ce se afla la un salon de înfrumusețare pentru o rutină obișnuită, ea a explicat că substanța folosită pentru tehnica de injectare de tip „butterfly” a migrat necontrolat deasupra buzei superioare, creând umflături vizibile și inestetice.

„Îmi vopsesc sprâncenele. Arată uriașe așa, dar evident că nu vor rămâne așa. Tocmai m-am coafat. Asta se va rezolva săptămâna asta. Totul”, a afirmat Katie Price, arătând direct spre denivelările pronunțate de pe chipul său și asigurându-și fanii că problema va fi remediată în cel mai scurt timp.

Nemulțumirile legate de aspectul fizic și reacția dură a publicului

În ciuda zecilor de modificări pe care și le-a făcut de-a lungul anilor, vedeta continuă să își privească aspectul fizic cu un ochi extrem de critic. Ea s-a plâns în fața comunității sale online că actuala formă a feței îi creează complexe majore, considerând că buzele sale au devenit mult prea subțiri și că îi scot în evidență alte defecte.

„Buzele mele par atât de subțiri, urăsc asta. Voi ce credeți? Uitați-vă, par prea subțiri. Nu mai am nimic în ele. Îmi fac dinții să pară masivi”, s-a confesat ea în aceeași filmare.

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Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, însă comunitatea sa nu a fost deloc blândă cu argumentele aduse. Mulți dintre urmăritori i-au transmis direct că problema nu constă în volumul buzelor, ci în dimensiunea exagerată a fațetelor dentare pe care le-a ales în trecut. Alții au încercat să îi atragă atenția că percepția sa este complet distorsionată de o dorință nerealistă de perfecțiune și că buzele sale nu sunt deloc atât de subțiri pe cât crede ea.

Un istoric lung de operații estetice și un soț cu aceleași preocupări

Katie Price, care este mamă a cinci copii, are în spate un istoric medical impresionant în ceea ce privește chirurgia plastică. De-a lungul carierei sale, ea a trecut prin numeroase rinoplastii, un lifting facial cu fire Silhouette, proceduri stomatologice complexe, injectări repetate cu Botox și fillere, totul culminând cu primul ei lifting facial major realizat în anul 2017 și cu o serie lungă de operații de mărire a sânilor.

Această pasiune pentru modificările de look pare să fie împărtășită și de partenerul ei de viață, Lee Andrews, în vârstă de 43 de ani. Recent eliberat dintr-o închisoare din Dubai în urma unor acuzații de fraudă, acesta a stârnit speculații în mediul online după ce a apărut într-un videoclip cu o podoabă capilară neobișnuit de deasă. Comentatorii au speculat imediat că bărbatul, cunoscut pentru nesiguranțele sale legate de rărirea părului, a apelat la filtre de inteligență artificială sau la trucuri estetice pentru a-și schimba radical imaginea după perioada de detenție.

Foto – Profimedia

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