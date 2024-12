Jennifer Lopez, în cea mai sexy ținută de sărbători. Imaginea a devenit virală: „Crede în tine!”

Jennifer Lopez (55 ani) face furori pe rețelele de socializare, unde a distribuit un clip în care apare îmbrăcată într-o rochie spectaculoasă care îi scoate în evidență trupul sculptat. Videoclipul a devenit viral în mai puțin de jumătate de oră de la publicarea sa pe Instagram.

Jennifer Lopez, ținută sexy de sărbători

Într-un videoclip distribuit pe pagina ei de Instagram duminică, 8 decembrie, Jennifer Lopez și-a dezvăluit stilul de sărbători. Artista poate fi văzută pășind pe un hol într-o rochie neagră decupată cu paiete. Apoi, ea se întoarce pentru a dezvălui că rochia sa strălucitoare este cu spatele gol.

La final ea întoarce capul și zâmbește subtil, totul sub piesa „Believe in Yourself” a lui Brandon O’Neal.

„Crede în tine” este și mesajul care a însoțit imaginile care, în doar 30 de minute de la publicare, au adunat peste 150.000 de aprecieri.

Jennifer Lopez și-a completat îndrăznețul look cu tocuri negre, un clutch asortat și cercei cu diamante.

Artista nu își mai dorește o relație după divorțul de Ben Affleck

În urmă cu câteva luni se afla că Jennifer Lopez și Ben Affleck au decis să divorțeze, după nici doi ani de mariaj. De atunci, artista a vorbit o singură dată de separarea de celebrul actor, moment în care a precizat că nu își mai dorește o relație.

„Dar trebuie să fii sănătos. Trebuie să fii complet, dacă vrei ceva mai complet. Trebuie să fii bun pe cont propriu. Credeam că am învățat asta, dar nu am învățat. Și apoi, vara asta, am fost nevoită să spun: Trebuie să plec și să fiu singură, vreau să-mi demonstrez că pot face asta!”, a povestit J-Lo pentru revista Interview, potrivit Today.

Ea a adăugat că a fost „al naibii de greu” și că „se simte singură” și că i se pare „neobișnuit și înfricoșător” să-și găsească fericirea în alți oameni. În ceea ce privește noua ei singurătate, Jennifer pare plină de speranță în ceea ce va urma. „Acum, mi se pare că este un loc nou pentru următoarea persoană care vine”, a spus Nikki, la care J.Lo a răspuns: „Iată chestia: nu există așa ceva pentru că nu caut pe nimeni”.

„Se simte tristețe. Se simte disperare. Dar când ai acele sentimente și spui – ‘Aceste lucruri nu mă vor ucide!’, realizezi că poți fi bucuroasă și fericită și de una singură. A fi într-o relație nu mă definește. Nu pot să caut fericirea în alți oameni. Trebuie să am fericire în mine. Obișnuiam să spun că sunt o persoană fericită, dar încă mai căutam ceva ce altcineva ar fi putut să-mi ofere”, a mai spus ea.

