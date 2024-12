Paris Jackson s-a logodit cu iubitul ei, Justin Long. „Îți mulțumesc că mă lași să fiu a ta!”

Paris Jackson și iubitul ei, Justin Long, s-au logodit. Unica fiică a lui Michael Jackson a făcut marele anunț printr-o postare pe Instagram.

Paris Jackson s-a logodit cu iubitul ei după doi ani de relație

Paris Jackson a distribuit pe rețelele de socializare un set de fotografii în care apare împreună cu iubitul ei în diverse circumstanțe și ipostaze, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. Printre imagini se află și una cu momentul cererii în căsătorie, în care el este surprins stând în genunchi în fața ei, cu inelul în mână.

„La mulți ani, dulcele meu albastru. Să fiu cu tine în acești ultimi ani a fost un vârtej de nedescris și nu aș putea visa la cineva mai perfect cu care să le fac pe toate. Îți mulțumesc că mă lași să fiu a ta. Te iubesc” – a scris fiica lui Michael Jackson pe Instagram.

Jackson, în vârstă de 26 de ani, și Justin, au început să se întâlnească în 2022. Justin este compozitor, producător muzical, inginer audio și are „peste un deceniu de experiență în a crea muzică”, conform profilului de pe LinkedIn. În calitate de manager de studio pentru Barefoot Recording, conform CV-ului său, a mai lucrat cu artiști precum 5 Seconds of Summer, The Wombats, Nickel Creek și Grace Potter.

Paris a intrat în lumea muzicală din timpul adolescenței. Iar pe Justin l-a întâlnit prin intermediul acestei industrii.

„Am ajunge să înregistrăm muzică pentru că asta trebuie să facem”, a explicat el în podcastul Secret Sonics în 2020. „Așa că ajungi să faci asta din ce în ce mai mult. Îmi amintesc că în zilele MySpace, trupele găseau ingineri și mergeam să înregistrăm cu 200 de dolari pentru o melodie sau ceva de genul ăsta” – a adăugat.

Justin Long și Paris Jackson împărtășesc dragoste profundă pentru muzică. Singura fiică a lui Michael Jackson a călcat pe urmele tatălui ei și are propria ei carieră muzicală. Între timp, logodnicul ei a dezvăluit în podcastul Secret Sonics în 2020 că a început să cânte muzică de la o vârstă fragedă, cu lecții de pian, iar abia apoi a trecut la producția muzicală.

Înainte de a fi cu Justin, Paris Jackson a avut o relație cu colegul ei de trupă Gabriel Glenn pentru mai bine de doi ani. Perechea s-a despărțit în august 2020.

Vorbind cu sinceritate despre muzica ei în 2021, Jackson i-a spus lui Willow Smith în emisiunea Red Table Talk că s-a inspirat în unele piese din eșecul său în dragoste.

„A fost cel mai profund mod în care am iubit vreodată pe cineva, a fost cea mai intensă iubire pe care am simțit-o până acum și cea mai intensă trădare pe care am simțit-o și pe care am trăit-o până acum”, a spus ea. „Cu siguranță m-a afectat asta, sunt foarte atentă cu cine petrec timpul de acum și încerc să mă protejez” – a adăugat.

La momentul acela, Paris Jackson a fost întrebată despre cum vede ea căsătoria.

„Nu sunt împotriva căsătoriei și dacă iubesc pe cineva, sigur, dar în acest moment principalele mele obiective sunt spiritualitatea și muzica mea”, a spus Jackson, adăugând că este există un „poate” când vine vorba de a avea copii în viitor.

Jackson a vorbit anterior și sincer despre sexualitatea ei în serialul Facebook Watch, Unfiltered: Paris Jackson și Gabriel Glenn.

„M-am gândit că voi ajungă să mă căsătoresc cu o tipă. M-am întâlnit cu mai multe femei decât bărbați până acum. Spun că sunt gay pentru că eu cred că sunt, dar nu m-aș considera bisexuală pentru că m-am întâlnit cu mai multe femei decât cu bărbați. Dar am ieșit și cu un bărbat care avea un vagin. Nu are nimic de-a face cu ceea ce ai în pantaloni tăi, ci este, literalmente, cum ești tu ca persoană?”, a adăugat Jackson.

