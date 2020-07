Paris Jackson, dezvăluiri despre sexualitatea ei: „Am avut mai multe iubite decât iubiți”

„Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge cu un tip”, a mărturist Paris, care este iubita colegului ei de trupa, Gabriel Glenn.

„Am crezut că voi ajunge să mă căsătoresc cu vreo tipă sau… am avut mai multe iubite decât iubiți. Am fost cu mai multe femei”, a continuat tânăra, citată de Daily Mirror.

„Publicul știe doar de trei relații mai lungi pe care le-am avut cu bărbați. Publoicul nu știe despre majoritatea relațiilor mele”, a mai spus ea.

Paris a vorbit și despre felul în care își definește sexualitatea.

„Spun că sunt gay pentru că presupun că sunt, dar nu mă consider bisexuală pentru că am avut întâlniri nu doar cu femei și cu barbate, am avut o relație cu un bărbat care avea vagin. Nu are nicio legătură cu ceea ce se află în pantaloni. Conteaxă cum ești ca persoană”, a explicat fiica lui Michael Jackson.

Modelul a vorbit și despre relația pe care o are cu Gabriel, pe care îl compară cu tatăl ei, susținând că amândoi au făcut-o să se simtă în siguranță.

„Singura casă pe care am avut-o înainte a fost a tatălui meu. Acum îl am pe Gabe, sunt foarte norocoasă”, a precizat Paris Jackson.

Paris este singura fiică a lui Michael Jackson. Acesta a mai avut doi băieți: Michael Jackson Jr și Prince Michael „Blanket” Jackson II.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Paris Jackson.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro