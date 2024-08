Teodora Nedelcu, fosta iubită a lui Spike, rupe tăcerea despre relația artistului cu Livia Eftimie. „Nu am zis nimic până acum!”

Teodora Nedelcu a reacționat după ce Livia Eftimie, actuala iubită a lui Spike a spus partea ei de adevăr legată de divorțul de Cătălin Bordea. Comedianta a avut în trecut o relație cu Spike și se afla în cercul comun de prieteni ai foștilor soți Livia Eftimie și Cătălin Bordea.

Fosta iubită a lui Spike rupe tăcerea despre relația artistului cu Livia Eftimie

Livia Eftimie și Cătălin Bordea au format un cuplu timp de 11 ani, până în primăvara lui 2023, când au divorțat la notar. În viața Liviei a apărut rapperul Spike, Paul Mărăcine pe numele real, și s-a vehiculat o vreme că din cauza acestuia ar fi avut loc separarea de Bordea.

Înainte de a fi cu Livia Eftimie, Spike a avut o relație cu o tânără pe nume Simona, iar după despărțirea de ea, s-a cuplat cu Teodora Nedelcu, comediantă și fostă participantă la iUmor. Livia, Simona și Teodora erau prietene în timpul mariajului cu Bordea, însă relația lor s-a stricat în urmă cu câteva luni. Într-o postare în mediul online, în secțiunea de InstaStory, Teodora Nedelcu a explicat că știa de planurile pe care le-ar fi făcut Livia cu Spike pentru a-și începe relația cu puțin timp înainte de rupe căsnicia cu Cătălin Bordea.

„Dragă Livia, nu te-a lăsat nimeni singură. După o prietenie închegată, cu conversații de dimineață până seara, cu ieşiri la cafea, cu discuții la club până la 6 dimineața, apoi, brusc, ai tăiat tot. «E de la mine» mi-ai spus. Era ziua când ți-am spus că am început să mă văd cu Paul, ca apoi să urmeze un an în care m-am rugat de tine să mai fim prietene, am căutat răspunsuri peste tot, l-am întrebat şi pe actualul tău iubit, «ce se întâmplă, de ce nu mai vorbeşte Livia cu mine?» – «păi nu mai vorbeşte ca e prietenă cu Simona şi nu-i convine ca te vezi acum cu mine», am crezut, era plauzibil, doar erați prietene super bune.

Teodora Nedelcu: „Tu n-aveai nicio treabă cu Paul până în septembrie 2023!”

Nu, tu n-aveai nicio treabă cu Paul până în septembrie 2023; tu ştii de la cine ştiam eu ca urmează să divorțezi?? – de la Paul! – ştii când? – în februarie 2023. Nu, tu n-aveai nicio treabă cu Paul până în septembrie 2023, dar voi vă făcuserăți toate planurile în mai 2023, la Beach, please! De unde știu?

De la actualul tău iubit, care a mers să cânte acolo şi a zis ca se întoarce în seara aia, şi s-a întors după patru zile, și tu la fel, cu propunerea de divorţ în mană; iar el a zis că nu ne mai putem vedea. De ce?? Pentru că urma să lupte pentru iubirea vieții lui??? Cine era??

Urma sa aflu două săptămâni mai târziu și cu toate astea ți-am scris în august să îți spun ca vreau să fim prietene din nou și mi-ai povestit ca nu mai poți cu singurătatea şi am zis ca sunt acolo pentru tine, deși nu erai singură. Nu voiam să cred că ai fi în stare de asta pentru Simona, mă aşteptam să îţi pese măcar de ea, nu de mine, în general oamenilor nu le pasă de mine”, a povestit Teodora Nedelcu, în mediul online.

Comedianta și-a încheiat mesajul spunând că a păstrat tăcerea până acum în semn de respect pentru prietenia pe care a avut-o cu Livia.

„Nu am zis nimic până acum pentru că, deşi ai făcut un r**** atât de mare, fuseseră anii ia buni de prietenie, dar nu mai e cazul. Cum te aştepţi, Livia, să te sun să ieşim la cafea după ce ai făcut asta??!! Ce vrei să vorbim, Livia, la cafea, despre cum gestionam eu certurile cu el?? Hai puțin printre pământeni şi gândește rațional. Cum!??

P.S: Mulțumesc pentru sfatul de a lăsa dracului iubirea și să găsesc un bărbat cu bani, așa cum îi găsești tu” – a încehiat Teodora.

