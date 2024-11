Andreea Bostănică a spus adevărul despre cadourile scumpe. De la cine primește tânăra supranumită „Regina TikTok-ului” îmbrăcăminte și accesorii de lux: „Sunt foarte recunoscătoare”

Andreea Bostănică a dat cărțile pe față după ce s-a speculat că are un iubit înstărit, care o răsfață cu tot felul de cadouri scumpe. Influencerița a dezvăluit de la cine a primit cadourile pentru care multe adolescente și tinere o invidiază.

Adevărul despre cadourile scumpe cu care Andreea Bostănică se afișează în mediul online

Andreea Bostănică susține că muncește de la vârsta de 12 ani. Astfel, la doar 20 de ani, cântăreața și creatoarea de conținut online a reușit să-și cumpere casa visurilor. Tânăra supranumită „Regina TikTok-ului” se întreține din cariera online, unde are o comunitate de peste 10 milioane de urmăritori, pe YouTube, Instagram și TikTok.

După ce s-a speculat că activitatea ei online este doar un paravan și că, în realitate, este o tânără întreținută de iubit, Andreea Bostănică a clarificat zvonurile.

„Am o relație și eu nu știam? Nu, nu am o relație. De-asta și vin cu mama peste tot. Nu am iubit momentan, sunt singură (…) Nu pot să mint. Am primit foarte multe cadouri. Primesc foarte multă atenție, flori, și sunt foarte recunoscătoare că am doar oameni frumoși în viața mea. Momentan nu am iubit. Primesc foarte multă atenție din partea oamenilor și le sunt recunoscătoare. Legat de ținute, bijuterii, haine scumpe, eu lucrez de la 12 ani. Fac pian, vioară, canto, actorie, am canalul meu de YouTube”, a spus Andreea Bostănică în emisiunea „Xtra Night Show”, citată de Spynews.ro.

Citește și: Andreea Bostănică și-a cumpărat casa visurilor la doar 20 de ani. Cum arată locuința tinerei supranumite „Regina TikTok-ului”

„Nu am avut copilărie, am muncit.”

Andreea Bostănică a fost crescută de o mamă singură și spune că de la 13 ani se întreține singură. Și-a început cariera online pe YouTube, unde are acum peste 833.000 de abonați. Comunitatea ei online a crescut considerabil în perioada pandemiei, în deosebi pe TikTok.

„Totul este monetizat. Fac asta de la 12 ani, acum am 20 de ani și toți banii încerc să îi pun în promovarea mea și în creșterea mea. Da, nu pot să mint că nu primesc cadouri. Foarte mult ce circulă pe Internet este fake. Eu nu am avut copilărie, am muncit toată copilăria mea, dar am făcut ceea ce îmi place, de-asta am tot ce îmi doresc”, a mai spus influencerița, pentru sursa citată.

Andreea Bostănică s-a lansat în muzică în august 2021, cu piesa „Diamantele”. Apoi, în mai 2023, artista a lansat o nouă piesă, „Obsesie”, foarte apreciată de fanii ei. Cel mai recent, TikTok-erița a lansat piesa „Look into my eyes”, de inspirație orientală.

Citește și: Andreea Bostănică, supranumită „Regina TikTok-ului”, despre notele mici de la BAC: „Nu m-au încurcat să-mi iau trei apartamente și un penthouse”

Câte apartamente are Andreea Bostănică

În vara anului trecut, după ce a susținut examenul de Bacalaureat, Andreea Bostănică a dezvăluit că are „trei apartamente în Chișinău, un penthouse pe lângă ele” și „primul apartament în cea mai bună zonă din București”. Dezvăluirile au venit ca răspuns la speculațiile cum că ar fi picat Bac-ul.

Andreea Bostănică a confirmat că la proba de Limba și literatură română a luat nota 7.

„Vă spun cu mâna pe inimă. Faptul că nu am luat 10 și 9 la Bac nu m-a încurcat absolut deloc să îmi procur recent trei apartamente în Chișinău, un penthouse pe lângă ele. Zilele astea primesc actele pentru a-mi cumpăra primul apartament în cea mai bună zonă din București. Nu mai vorbesc de mașina pe care mi-am luat-o. Eu când mi-am luat mașina nici măcar nu terminasem clasa a XII-a, ca să înțelegeți. Dar vouă baftă la învățat pe de rost texte. Multă, multă baftă”, a mai spus atunci.

Foto: Instagram/@andreeabostanica

Urmărește-ne pe Google News