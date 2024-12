Cum a arătat prima probă pe care a dat-o Andreea Esca în televiziune: „Eram îmbrăcată cu un pulover de-al mamei mele”

Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din România, a povestit recent în cadrul podcastului The Expert Hour despre începuturile sale în televiziune. Deși acum este un simbol al profesionalismului și al eleganței, debutul său a fost unul mai degrabă modest, dar plin de curaj.

Cum a arătat prima probă pe care a dat-o Andreea Esca în televiziune

Cu o carieră de peste trei decenii, Andreea Esca a devenit fața principală a știrilor PRO TV și un model de profesionalism în jurnalism. Vedeta a reușit să cucerească publicul cu stilul său unic de prezentare.

Chiar şi aşa, puțini știu cât de neașteptat a fost începutul său în televiziune, o poveste care dezvăluie o parte mai puțin cunoscută a personalității sale: curajul de a lua decizii spontane și de a îmbrățișa necunoscutul.

Citeşte şi: Andreea Esca a împodobit bradul împreună cu soțul ei, Alexandre Eram, și copiii lor. Imagini cu decorațiunile speciale alese de jurnalistă

Citeşte şi: Andreea Esca, strălucitoare la o gală caritabilă, într-o rochie cu un decolteu îndrăzneț. A prezentat evenimentul alături de fiul ei, Aris Eram: „Ai fost foarte curajos”

„Eram îmbrăcată cu un pulover de-al mamei mele”

Primul pas al Andreei Esca în televiziune a fost unul surprinzător. În timpul facultății, un prieten i-a propus să participe la un concurs pentru un post de reporter la o televiziune independentă. Deși nu avea așteptări mari, aceasta a acceptat invitația și s-a prezentat la interviu.

Proba s-a desfășurat într-o cameră mică, cu o masă acoperită de o cârpă și o cameră de filmat masivă, despre care Andreea Esca bănuia că provenea de la TVR. Îmbrăcată modest, cu un pulover de-al mamei, a citit dintr-un ziar, emoțiile fiind evidente. Totuși, autenticitatea și naturalețea ei au impresionat-o pe realizatoarea jurnalului, Marilena Rotaru, care i-a propus să prezinte știrile chiar în acea noapte, la ora 12.

„În timp ce eram studentă la facultate în anul întâi, un prieten, foarte bun coleg de-al meu și prieten din liceu mi-a zis, a uite se dă un examen, am văzut eu pe TVR2 că se dau niște examene pentru o televiziune independentă și caută reporteri, redactori, cameramani, editori, nu știu ce, n-ai vrea să te duci și tu? Ai să mergem. Și pur și simplu așa am ajuns. El a zis ai să mergem, ne-am dus undeva într-o clădire la Constantin Brâncoveanu și m-am prezentat și am zis că sunt și o studentă în anul întâi la facultatea respectivă și am văzut că s-a dat un concurs. Am nimerit să dau interviul cu domnul Vartan Arachelian, care era o personalitate a celor vremuri. Știam foarte bine și aveam niște emoții extraordinare și foarte dur așa și foarte serios și mi-a fost foarte frică.

M-a întrebat tot felul de lucruri, după care m-a trimis într-o cămăruţă să dau o probă la cameră. Și acolo, nu știu, era o masă cu cârpă pe ea și cu o cameră imensă, probabil că era din TVR, bănuiesc, la vremea respectivă, nu știu de unde lua o cameră, era ceva imens. Mi-au dat un ziar și mi-au zis să citesc din ziar. Și am citit și eu cum m-am priceput. Iar când am ieșit de acolo, realizatoarea jurnalului din seara respectivă, doamna Marilena Rotaru, care era iar o profesionistă în televiziune venită tot din TVR, de altfel nici nu aveau de unde să vină profesioniști în televiziune la vremea respectivă a României, m-a întrebat dacă eu am fost fetița care am vorbit în camera de alături, aveam 19 ani și, mă rog, nu mă machiam, nu mă nimic. Venisem cu un pulover de-al mamei mele care mi s-a părut că e frumos. Și i-am zis că da și mi-a zis că m-a rugat dacă aș putea să rămân să prezint la ora 12 noaptea jurnalul împreună cu alți tineri. Și i-am zis da, de ce nu? Și așa a început totul. Începând de atunci am prezentat, am sunat-o și pe mama, i-am zis să se uite că la 12 noaptea prezint un jurnal de știri”, a spus Andreea Esca în cadrul podcastului.

„Mama credea că sunt la o petrecere”

După ce a acceptat provocarea de a prezenta știrile, Andreea Esca și-a sunat mama pentru a o informa despre debutul său neașteptat. Reacția a fost una amuzantă, mama sa fiind convinsă că fiica ei glumește sau participă la o petrecere. Totuși, seara s-a încheiat cu succes, iar a doua zi aceasta a fost contactată din nou, fiind oficial invitată să facă parte din echipă.

„A doua zi când am sunat-o pe mama și i-am spus că, uite, m-au chemat înapoi și mi-au oferit acest job, Mama mea, care întotdeauna m-a împins de la spate și a fost foarte entuziasmată de tot și care este o avangardistă, a fost întotdeauna o avangardistă, pentru prima dată am văzut-o foarte serioasă și mi-a zis, te rog să te gândești foarte bine dacă accepţi acest job, pentru că asta înseamnă că tu de acum încolo, toată viața ta vei fi ca o actriță de teatru sau ca o balerină care va avea spectacol în fiecare seară, la aceeași oră. Și trebuie să să fii perfectă.

Și nu intereseze pe nimeni nicio zi dacă ești supărată, dacă ți-a murit cineva, dacă te-a lăsat bărbatul, dacă te-ai supărat cu o prietenă, dacă nu mai ai bandă, nu știu ce, dacă te doare capul, dacă ți-ai rău, nu ne interesează deloc, deloc, absolut deloc, pe nimeni. Nu-i interesează asta. Oamenii își iau bilet să vadă un spectacol frumos. Ei se aşază pe canapea, dau drumul la televizor și trebuie să fii perfectă în fiecare seară. Dacă tu crezi că o să poți să faci asta, să accepti și dacă nu, nu. Am zis da, nici nu m-am gândit. Adică pur și simplu, nici nu m-am gândit. Da, normal. După care mi-am dat seama că n-a fost chiar ușor”, a mai spus vedeta.

Andreea Esca a picat examenul de intrare la ASE

Deși la început a privit această oportunitate ca pe o simplă întâmplare, cariera Andreei Esca a început să prindă contur rapid. Decizia de a renunța la Drept pentru a urma o facultate de Jurnalism a fost o alegere care i-a schimbat viața.

„Am ales să dau la ASE. Problema a fost că exact în anul în care eu am dat la facultate a fost revoluția și s-au schimbat materiile de examen. N-am avut timp să mă pregătesc suficient de bine și nu am luat examenul ASE. Drept urmare a fost o tragedie în familia mea, pentru că eram o tocilară care învățam foarte bine. Luasem coroniță în clasa 12-a ca idee. Și tatăl meu a zis că trebuie neapărat să mă îndrept către altceva, să nu mai stau să pierd vremea până anul viitor. Și aflase el că s-a înființat o universitate particulară, de Drept. Sigur, el credea că universitățile particulare sunt ca cele din filmele pe care le vedeam noi la televizor. Nu contează. Ideea este că m-am dus la această facultate de Drept.

Tatăl meu spunând, sigur, acolo nu o să ai niciun fel de problemă, pentru că materiile care se dau la examen îmi erau foarte cunoscute și a fost pentru prima dată când n-am ascultat de părinți și am ajuns la universitate și în loc să intru la Drept am văzut că era alături o secție de jurnalism cu varianta presă scrisă, radio și televiziune. Habar n-am, nu știu să vă spun de ce, așa a fost să fie, am zis nu, uite o să mă înscriu aici, nu o să mă înscriu la Drept. Am luat examenul și pe urmă i-am spus tatălui meu că de fapt m-am dus acolo unde mi-a spus, dar la o altă facultate din cadrul universității respective. Așa am ajuns la Jurnalism dintr-o întâmplare și am ales televiziune pentru că, probabil, vezi, mi-era tot legat de faptul că eram obișnuită cu ce înseamnă, nu știu, să te vezi cumva și mi se părea că presa scrisă o să fie undeva la un ziar la Casa Scântei băgată pe undeva și la radio la fel, că atunci nu era ca acum, în varianta în care oriunde te duci cineva îți pune o cameră în față, la ori, unde ai fi, atunci nu exista asta și mi s-a părut mai atrăgătoare varianta de televiziune”, a mai povestit vedeta.

Sursa foto: Captură de ecran şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News