Ioana Tufaru a fost la un pas de moarte. Fiica regretatei Anca Călugăreanu, găsită inconștientă în casă de Ionuț, soțul ei, și fiul lor

Actualizat 04.09.2025, 13:57

Ioana Tufaru a fost la un pas de moarte. Fiica regretatei Anda Călugăreanu a fost găsită inconștientă în casă de Ionuț, soțul ei, și fiul lor. Vedeta a povestit momentele de groază prin care a trecut și cum a ajuns la spital după ce a leșinat din cauza durerilor insuportabile pe care le-a avut. Iată ce mărturisiri a făcut recent!

Ioana Tufaru a leșinat acasă și a fost dusă de urgență la spital, după ce a acuzat mai multe dureri. Fiica regretatei Anda Călugăreanu s-a confruntat cu grave probleme de sănătate și a mărturisit că a fost la un pas de moarte.

Ioana Tufaru a trecut prin momente teribile după ce a fost găsită căzută în casă de soțul ei, Ionuț, și fiul lor, Luca. Vedeta a povestit că totul a început după o plimbare în parc cu băiatul ei, când a fost cuprinsă de o durere foarte puternică în zona stomacului.

Ionuț și Luca s-au speriat și au sunat imediat la ambulanță. Fiica regretatei Anda Călugăreanu a mărturisit că a simțit că a fost la un pas de moarte.

„Doamne, au fost mari probleme mari de sănătate pentru mine, am crezut că gata… se rupe filmul și mai e… doar dincolo. Venisem din parc cu Luca și am stat, am vorbit și, deodată, m-a luat o durere îngrozitoare de stomac. Ceea ce era foarte ciudat era că mă durea doar stomacul, nu aveam și alte simptome, să arate vreo enterocolită sau ceva, adică nu aveam scaune dereglate, nu aveam greață, să îmi închipui că ar fi fost de la vreo mâncare sau de la vreme.

Știți că eu la căldură, cad din picioare. Însă, nu… era o durere în capătul pieptului, dar o durere, nu am cuvinte să o descriu. Știu că atât de tare m-a durut că, la un moment dat, am căzut pe jos efectiv, am leșinat, pur si simplu. Când m-am trezit, mi-a spus Ionuț că așteaptă ambulanța, că atât el, cât și Luca s-au speriat. Îîți dai seama, eram leșinată pe jos, fără să pot respira”, a mărturisit fiica regretatei Anda Călugăreanu în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Citește și: Cât a cheltuit Ioana Tufaru pe concediul de la mare: „În 5 zile, ieșim o dată la o terasă. Nu cumpărăm nimic”

Citește și: Ioana Tufaru, clipe de panică din cauza fiului ei, Luca: „Am chemat salvarea acasă”. Ce a pățit băiatul

Fiica regretatei Anda Călugăreanu a fost internată în spital

Medicii au sosit de urgență acasă la Ioana Tufaru, i-au făcut EKG și au verificat dacă inima ei era în regulă, apoi au dus-o la Spitalul Municipal. Vedeta a stat peste noapte la spital și a primit analize, perfuzii și tratament pentru durere.

„Au venit doi medici acasă, mi-au făcut EKG, să vadă dacă inima e OK. Aveam dureri, vă spun, groaznice. Așa că, ambulanța m-a dus la Spitalul Municipal, unde am stat o noapte întreagă. Mi-au făcut acolo toate analizele, am și acum urma pe mână la perfuzii și analize, mi-au dat calmante, mi-au mai dat un medicament foarte bun pentru stomac, tot ce trebuie… mi-au făcut și ecografie, să îmi cedeze durerea. A fost greu rău.

Durerea mi-a cedat abia după patru ore, apoi, mi-au dat un tratament. Doamne, a fost groaznic, puteam să mă duc de dureri… dincolo, repet, aș fi putut să mor. Eu nu am avut niciodată așa dureri, în viața mea nu mi s-a întâmplat așa ceva… rău, nici măcar la cezariană, nu m-a durut așa, am zis că mor. Am avut noroc de medici drăguți, m-au tot întrebat dacă mă mai doare ceva, mi-am mai pus încă un calmant, nu am cuvinte. Cel mai probabil, să se datoreze totul celor două operații de micșorare de stomac pe care le-am făcut și, acum, să am efecte negative și tot felul de riscuri… nu mai știu, endoscopia va spune de ce sufăr și ce cale trebuie să apuc”, a mai adăugat ea.

Citește și: Andreea Marin, detalii rare despre viața sentimentală, la două luni de la confirmarea despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte asumată în ceea ce fac”

Citește și: Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după revenirea în România. „E greu de explicat caruselul de emoții văzând elicopterul lui Felix!” Gestul făcut în memoria regretatului sportiv

Ioana Tufaru: „Am plâns, nu știu dacă de durere sau de dorul lor”

Mai mult decât atât, Ioana Tufaru a povestit că a stat singură la spital, deoarece nu putea să-și ia copilul cu ea, iar revederea cu Ionuț și Luca a doua zi a fost emoționantă din toate punctele de vedere.

„Am fost singură la spital, fiindcă nu puteam să iau copilul cu mine, e încă mic. A trebuit să rămână acasă și soțul meu cu el, nu putea să lase singur băiatul…. Așa că, am stat acolo cu alți oameni cu probleme de sănătate. Am plâns, ce să fac, nu știu dacă și de durere, și de dorul lor, și de frică… a fost un amalgam așa…

Luca și Ionuț au venit a doua zi si m-au luat. Nu pot să descriu ce am simțit când i-am văzut… M-au luat în brațe și am plecat împreună”, a mai spus Ioana Tufaru pentru sursa citată anterior.

Sursa foto: Facebook

