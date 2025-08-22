Cât a cheltuit Ioana Tufaru pe concediul de la mare: „În 5 zile, ieșim o dată la o terasă. Nu cumpărăm nimic”

Ioana Tufaru a vorbit despre concediul pe care l-a avut la mare și a spus că se poate merge pe litoral și cu bani puțini. Ea a mărturisit că are câteva trucuri cu ajutorul cărora reușește să nu cheltuie prea mulți bani la mare, lucru deloc ușor, mai ales că are și un băiețel care abia așteaptă vacanța la mare.

Ioana Tufaru, vacanță cu sacrificii la mare

Ioana Tufaru merge în fiecare an la mare, iar băiețelul ei, Luca, așteaptă cu nerăbdare vara pentru vacanța de pe litoral. Ca să nu cheltuie prea mulți bani, Ioana și familia ei caută o cazare cu bucătărie, ca să economisească bani gătind în fiecare zi.

„Noi gătim, da. Asta și caut, cazări care au bucătărie în curte. Mai faci un ou, mai faci o supă. Aaa, dacă în cele 5 zile sau cât stăm, mergem o dată la o terasă, e cu totul altceva. Dar așa, nu. Gătim acolo.

Eu am spus mereu: dacă nu ești un om cu fițe, se poate sta la mare și cu bani puțini. Cred că vom cheltui cam cât am cheltuit de fiecare dată. În jur de 1000 de lei, 1500 de lei cu cazare cu tot. Pentru că, ți-am zis, noi nu suntem genul să ne lăfăim. Pe plajă, de obicei nu ne cumpărăm nimic. Poate câte un frappe eu și Ionuț.”, a spus Ioana Tufaru pentru Ciao.

Cum economisește bani fiica Andei Călugăreanu

Ioana Tufaru a povestit că se aprovizionează de acasă cu tot ce trebuie pentru vacanță, astfel încât să nu fie nevoită să cumpere nimic de pe litoral.

Ea și familia ei vor să investească într-o ladă frigorifică pentru ca băuturile să rămână reci pe plajă.

Sucuri ne luăm de acasă. Adică le luăm de la magazin, le punem în frigider și apoi umplem sticle mici de jumătate de litri. Atât că se încălzesc foarte repede, asta e problema. Am zis că vrem să cumpărăm o ladă frigorifică. De când tot spunem că vom cumpăra, dar n-am apucat, că nah, e situația care este.

Vedem, poate reușim să cumpărăm. Lui Luca îi place la mare… E înnebunit. Abia așteaptă să plecăm. Mă tot întreabă: “Mami, dar a venit vara, când plecăm la mare?”. A povestit Ioana.

Nu a mai ținut dietă

Femeia a recunoscut că nu mai ține dietă și nici nu are grijă la kilograme, însă reușește să se mențină la aceeași greutate.

„Dietă nu mai țin. La control n-am mai fost. Dar m-am cântărit când am fost cu Luca în spital. Am rămas pe loc. Nici n-am slăbit, nici nu m-am mai îngrășat. Nici nu știu dacă mai vreau neapărat să mai slăbesc. Acum am altele pentru care trebuie să mă bucur.”, a mai spus Ioana Tufaru.

