Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023 și ce înseamnă „D.G.T. (Off and on)”, titlul piesei sale

Theodor Andrei are 18 ani și va reprezenta România la Eurovision 2023, competiție care va fi găzduită de Liverpool, în luna mai. Tânărul cântăreț a câștigat finala națională cu piesa „D.G.T. (Off and on)” și a declarat că se simte binecuvântat, pe scenă.

Theodor Andrei a obținut cele mai multe voturi în finala Eurovision România și a câștigat biletul către Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool.

Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision

„Doamne! Am văzut atâtea show-uri şi n-am ştiut că se simte atât de tare. Sunt devotat şi o să muncesc până peste aşteptările pe care le-am setat. Mă simt binecuvântat!” a spus reprezentantul României la Eurovision 2023, Theodor Andrei, pe scenă.

Ce înseamnă titlul piesei „D.G.T. (Off and on)”? „Tema este una foarte serioasă, este lupta dintre rațiune și instinct. Îmi amintesc un citat foarte frumos care spunea că dragostea e ca un război și cel mai important este ca la sfârșit să rămână tot doi”, explica Theodor Andrei, înainte de finala națională a concursului Eurovision 2023, conform TVR.

„Cred că trebuie să ducem la Eurovision arta pentru artă, nu arta pentru Tiktok“, a spus Theodor Andrei înainte de a urca pe scenă. La finalul prestației, tânărul a renunțat la tricou, afișând pe piept mesajul „Make love not war”.

Theodor Andrei: „Am copilărit cu muzica lui Elvis Priestley, cu James Brown sau Little Richard”

Theodor Andrei este cântăreț, textier, orchestrator, actor și a obținut peste 200 de premii la festivaluri naționale și internaționale de muzică.

Are peste 100 de melodii compuse, iar în anul 2022 a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa “Artist” de pe albumul “FRAGIL”. Despre el se mai știe că deține marele trofeu al Festivalului “Mihaela Runceanu” 2022 și marele trofeu al Festivalului “Alexandria Pop Fest” 2022.



Muzica a decoperit-o cu un spectacol de revistă, iar în clasa a VIIi-a, Theodor Andrei visa să urmeze Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, scrie tvr.ro.

„Când mergeam la festivaluri de muzică în clasele primare și se țineau la Colegiul de Arte Dinu Lipatti, am visat să ajung la această școală pentru că, în capul meu, credeam că este vorba de un fel de „High School Musical”, un vis fascinant. Am ales clasa de actorie. Am copilărit cu muzica lui Elvis Priestley, cu James Brown sau Little Richard.

Apoi l-am descoperit pe Michael Jackson și am început să port maiouri albe prin casă. Cred că am avut un avantaj pentru că am copilărit cu o întreagă colecție de CD-uri, albume de la Mariah Carey până la Benone Sinulescu. O adevărată mină de aur”, dezvăluia Theodor Andrei despre el, înainte să câștige finala Eurovision România 2023.

România, în cea de-a doua semifinală Eurovision 2023, de la Liverpool

Artistul mărturisea că avea 6 ani când a început să urmărească Eurovision, împreună cu părinții lui, iar mai apoi și-a propus să fie primul român care o să câștige competiția internațională.

Rămâne de văzut cât de apreciată va fi prestația lui în cea de-a doua semifinală a Eurovision 2023, din 11 mai, de la Liverpool, când va încerca să ajungă în finală cu piesa „D.G.T. (Off and on)”.