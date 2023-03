Cine este Ana Morodan. Ce studii are Contesa Digitală și în ce afaceri și-a investit banii

Ana Morodan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România. Contesa digitală, așa cum este cunoscută, are peste 470 de mii de urmăritori pe Instagram.

Ana a devenit cunoscută publicului larg după ce a apărut în două emisiuni cunoscute: „Nuntă cu scântei” și Masked Singer. Anul trecut, influencerița a semnat un contract cu Antena Stars, pentru propria ei emisiune, „REAlă by Ana Morodan”.

Cine este Ana Morodan

Ana Morodan a fost primul blogger de stil personal din România. Însă, înainte de a deveni blogger, influencer, persoană de televiziune și antreprenor, Contesa Digitală a fost avocat specializat în divorțuri.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Potrivit Kanal D, influencerița s-a născut pe 19 ianuarie 1985, la Arad. A absolvit Facultatea de Drept și a lucrat ca avocat timp de un an.

A decis să își schimbe viața și s-a mutat la București. Avea doar 24 de ani când a plecat din orașul natal pentru a-și contrui o viață și o carieră în Capitală.

După ce și-a făcut un blog, Ana a angajat o firmă de consultanță pentru a o ajuta să-și creeze un brand personal.

Citește și: Ana Morodan se gândește să-și micșoreze sânii: „Am mari probleme cu spatele”

Cum a devenit „Contesa digitală”

Morodan a observat că în România zona de stil personal nu era deloc exploatată în mediul online. După ce a studiat tendințele din străinătate, ea și-a propus să se facă cunoscută în acest domeniu.

Așa a luat naștere „Contesa digitală”. Numele vine de la aparițiile extravagante, fiind o adeptă a ținutelor spectaculoase, dar și a bijuteriilor scumpe.

În timp, Ana Morodan și-a deschis și un magazin online cu haine mai aparte și și-a deschis și un cont pe Youtube.

Citește și: Ana Morodan spune că nu a fost dată afară de la Antena Stars: „Nicio televiziune nu te ține”

Ana Morodan și lupta cu anxietatea

Ana Morodan a dezvăluit în urmă cu ceva timp că s-a luptat cu anxietatea.

„M-au diagnosticat cu anxietate severă și depresie moderată. Mi-au spus: ”Trebuie să îți dau tratament medicamentos”. Eu am spus că nu iau așa ceva. Toate aceste lucruri mici, cosmetică, unghii, pe care am început să le fac, (…) plecam cu senzația că am făcut ceva pentru mine Am înțeles că nu îmi ridică nimeni statuie. Nu moare nimeni dacă nu pot să fac campania asta. Am un motto, (…) eu n-am ajuns până aici doar ca să ajung până aici. Am două variante: ori mă ridic, ori s-a terminat povestea. Și n-am muncit atât doar ca să se termine povestea… A fost un an în care a trebuit să învăț abecedarul respectului de sine. Am crezut că nu mai apuc 2019. (…) Știi cum e?”, spunea Contesa Digitală la începutul anului 2022, potrivit Mediaflux.

Citește și: Ce riscă Ana Morodan după ce a consumat alcool și droguri și s-a urcat la volan

A slăbit din cauza stresului

Ana Morodan a avut parte de câteva probleme pe timpul pandemiei de COVID-19. În anul 2020, influencerița a slăbit foarte mult, ajunâng la 47 de kilograme.

Contesa Digitală a mărturisit atunci că nu a ținut nicio dietă și nici nu a făcut sport, ci că stresul și-a pus amprenta asupra ei.

„Nu știu deloc să gătesc. Nu am deloc imaginație în zona asta. Zero. Abia știu cât ulei să-mi pun într-o salată, ca să nu fie prea mult și să nu o arunc. Sunt un mare comandator, ca să zic așa, al tuturor platformelor de food-delivery. Nu pot să-ți dau secretul slăbirii mele. Cred că hormonal, acum un an și jumătate, s-a întâmplat ceva. Din momentul acela eu nu m-am mai îngrășat. Știi că e zicala aia că „respiri și te îngrași”? Așa eram și eu. Eu acum pot să pot să mănânc 10 pizza în fiecare zi și nu pun niciun kilogram pe mine. Nu știu de ce, că mi-am făcut analize și toată lumea mi-a zis că mi s-a schimbat metabolismul, nu am nicio boală, nu am nimic”, a declarat Ana Morodan pentru Libertatea, în urmă cu doi ani.

Citește și: Ana Morodan, despre criticile primite cu privire la aspectul fizic: „Nu înțeleg de ce trebuie să îmi fie rușine!”

Câți bani câștigă Ana Morodan

Ana Morodan iubește luxul și opulența și are mai multe afaceri pentru a se asigura că poate duce traiul pe care și-l dorește.

În urmă cu ceva timp, influencerița a dezvăluit care este suma pe care o câștigă lunar.

„În medie, în jur de 17.000 de euro pe lună, din endorsing de mărci în online, completez această sumă cu veniturile din extensiile de marcă personală. Voi face în continuare influencing, dar voi face așa cum consider eu că trebuie făcut: qua­lity content, în spiritul meu de marcă și pe bugete care să mă lase să creez un anume tip de content, deci și rezultate consistente pentru clienții mei”, spunea Ana Morodan, citată de Wowbiz.

„Dacă mă raportez la ultimele luni, câștigurile din influencing au scăzut la 40% din veniturile mele pentru că au crescut mult extensiile de marcă: brandul de fashion, apariții TV, evenimentele, conferințele unde am fost speaker, consultanță. Dacă îmi ies planurile așa cum vreau eu, zona de influencing în următorii doi ani va reprezenta doar maximum 15% din veniturile mele. Endorsingul va continua să existe în viața mea”, mai spunea Contesa Digitală.

Pe lângă faptul că este un influencer cunoscut și deține un magazin online, Ana Morodan mai are câteva afaceri.

„Eu fac, de pildă, consultanță de business-uri. Sunt mărci pe care le-am construit personal. Ofer sfaturi celor care vor să își mute, de exemplu, afacerile în mediul online. Asta apropo de ce mai fac în afară de produsele pe care le vând pe Morodan Shop. Mai am și proiectul Magic Works, printre altele”, a afirmat Morodan pentru Fanatik, anul trecut.

Ana Morodan, prinsă la volan sub influența acoolului și a substanțelor interzise

Viața Anei Morodan pare să fi fost dată peste cap zilele acestea. Influencerița a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Astfel, polițiștii au reținut-o pentru 24 de ore.

Mai mult, Morodan avea și permisul reținut, astfel că a încălcat mai multe reguli.

Pentru fapta comisă, Ana Morodan riscă pedeapsa cu închisoarea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ana Morodan

Sursă foto: Facebook