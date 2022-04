Ana Morodan se gândește să-și micșoreze sânii: „Am mari probleme cu spatele”

Ana Morodan a dezvăluit că are dureri îngrozitoare de spate din cauza sânilor voluminoși și se gândește serios la o operație de micșorare a acestora.

Ana Morodan, în vârstă de 37 de ani, a povestit într-un interviu recent că se confruntă cu probleme de sănătate din cauza sânilor mari. Contesa digitală, așa cum mai este cunoscută în România, a apelat la diverse terapii care să-i atenueze durerile, însă se gândește și la o operație de micșorare a sânilor.

Am sânii mari, cred că o să îi tai că au ajuns până la buric! Am o inteligență, însă, peste medie. Dumnezeu mi-a dat multe, dar nu și grație. Așa sunt eu reală – boschetă!

Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor. Fac masaj cu pietre de jad săptămânal. Sunt fan terapii care mă relaxează. Tocmai am fost numită bilă de către prietenul meu! Am luat și ceva kilograme! a dezvăluit vedeta pentru Click.