Cristina Bâtlan de la „Imperiul leilor”, divorț după 26 de ani de căsnicie: „Am aflat după cinci sau patru ani că mă înșală”

Cristina Bâtlan, jurata de la „Imperiul leilor” și fondatoarea brand-ului de încălțăminte „Musette” a dezvăluit în podcast-ul „Acasă la Măruță” motivul pentru care a divorțat după 26 de ani de mariaj. Aceasta a mărturisit că a rămas în relații bune cu fostul soț și a fost prezentă la nunta acestuia cu actuala soție.

Cristina Bâtlan este milionară în euro datorită brand-ului de încălțăminte „Musette”, pe care l-a fondat alături de fostul ei soț, Roberto Bâtlan. Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, aceasta a mărturisit că deși au rămas parteneri de afaceri, căsnicia lor s-a sfârșit după 26 de ani, când a aflat că soțul ei o înșela de ani buni.

Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Nu aș fi crezut. Am aflat după cinci ani sau patru ani. Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o. Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă. Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam.

Cineva mi-a deschis ochii, mi-a spus ce se întâmplă. Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit. Asta nu e o chestie pe care o vorbești. Până la urmă, asta era realitatea. Atunci mi-am dat seama că sunt praf, că nu știu nimic. După povestea asta m-am dus în India, ca să înțeleg cine sunt, a mărturisit Cristina Bâtlan.