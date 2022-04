Rusoaicele își taie gențile Chanel de mii de euro. Care este motivul

Mai multe creatoare de conținut online din Rusia au publicat pe Instagram filmări în care își taie gențile Chanel de mii de euro, după ce brandul și-a închis sediile din Rusia, oprind totodată vânzarea produselor sale către intermediarii care intenționau să le ducă în Rusia, informează Business Insider, potrivit Libertatea.

Exemplul ei a fost urmat și de alte creatoare de conținut din Rusia. Prezentatoarea TV și actrița Marina Ermoshkina, care are 299.000 de urmăritori pe Instagram, și-a tăiat și ea geanta Chanel.

DJ Katya Guseva, care are peste 500.000 de urmăritori pe Instagram, s-a alăturat campaniei.

„Întotdeauna am visat să am în garderoba mea o geantă Chanel. S-a întâmplat anul trecut. Dar, după ce am aflat despre politica mărcii față de ruși, am decis să scot aceste genți din viața mea de zi cu zi până când situația se va schimba”, a mărturisit.