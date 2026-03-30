Trucul Amnei pentru a scăpa rapid de kilogramele nedorite. „Acolo este problema!”

Amna traversează una dintre cele mai bune perioade ale sale, iar acest lucru se vede și în felul în care arată. Artista a reușit să slăbească vizibil în ultimele luni, iar secretul ei nu are legătură cu dietele extreme, ci cu disciplină și consecvență.
În trecut, Amna a testat și postul intermitent, o metodă populară de slăbit. Și această abordare a funcționat pentru ea, însă artista a ales în final varianta care i se potrivește cel mai bine pe termen lung.
„Am încercat și eu și chiar funcționează. Se poate slăbi și cu post intermitent”, a spus vedeta.
Amna, probleme de sănătate după ce a băut ceaiuri de slăbit
„Mi s-a făcut foarte, foarte rău… un tremurat incredibil, un încleștat de mâini, a fost îngrozitor”, a relatat Amna.
Artista a explicat că a dublat doza de ceai, crezând că va accelera eliminarea retenției de apă, însă acest lucru i-a provocat un dezechilibru major în organism.
„Am luat un ceai pe care eu îl folosesc de fiecare dată, că să mă ajute la eliminarea retenției de apa și, m-am gândit eu, să scap repede de această retenție, să iau două pliculețe, nu unul, cum scria pe prospect. Evident că am eliminat și ce nu trebuia să elimin din organism: minerale, vitamine și toate cele, și asta a fost efectul“, a mai explicat Amna.
Episodul a speriat-o serios pe cântăreață, care a tras un semnal de alarmă privind consumul necontrolat al suplimentelor sau produselor pentru slăbit.