Trucul Amnei pentru a scăpa rapid de kilogramele nedorite. „Acolo este problema!”

Amna traversează una dintre cele mai bune perioade ale sale, iar acest lucru se vede și în felul în care arată. Artista a reușit să slăbească vizibil în ultimele luni, iar secretul ei nu are legătură cu dietele extreme, ci cu disciplină și consecvență.

Metoda care a dat rezultate în cazul ei

Cântăreața a adoptat o strategie simplă, dar eficientă: monitorizarea atentă a caloriilor consumate zilnic. Amna nu depășește 1300 de calorii pe zi, indiferent de program sau de tentații.

„Niciodată nu consum mai mult de 1300 de calorii”, a mărturisit artista pentru Viva, explicând că pentru ea acesta este pragul care face diferența.

Chiar și mesele de seară sunt atent controlate. Dacă îi este foame, alege variante sănătoase, dar tot în limita calorică stabilită.

Citeşte şi: Cum arată apartamentul de 160.000 de euro pe care Amna îl deține în zona Dristor din București: „Micuț, drăguț, că nu îi trebuie nimănui nimic mai mult în viață”

Citeşte şi: Amna are un nou iubit la cinci ani după divorț. „Am trecut de vârsta la care distracția era pe primul loc!”

Citeşte şi: Clipe de coșmar pentru Amna. I s-a făcut rău la volan, după ce a băut un ceai de slăbit

„Seara dacă mănânc, mănânc sănătos și tot în limita a 1300 de calorii. Nu depășesc numărul de calorii, că acolo este problema”, a explicat Amna.

Pe lângă alimentația echilibrată, artista a introdus în rutina ei și pilatesul, în special reformer, un tip de antrenament care tonifică și modelează corpul.

Rezultatele nu au întârziat să apară, iar cei din jur au observat imediat schimbarea.

A încercat și postul intermitent

În trecut, Amna a testat și postul intermitent, o metodă populară de slăbit. Și această abordare a funcționat pentru ea, însă artista a ales în final varianta care i se potrivește cel mai bine pe termen lung.

„Am încercat și eu și chiar funcționează. Se poate slăbi și cu post intermitent”, a spus vedeta.

Amna, probleme de sănătate după ce a băut ceaiuri de slăbit

Amna a trecut în urmă cu câteva săptămâni printr-un episod extrem de neplăcut în timp ce conducea pe autostradă, după ce a consumat două pliculețe dintr-un ceai destinat eliminării retenției de apă. Artista a povestit că a început să se simtă brusc foarte rău: a avut tremurături puternice, i s-au încleștat mâinile, a avut privirea încețoșată și a intrat într-un atac de panică. A tras imediat pe banda de urgență și a cerut ajutorul unor șoferi de TIR aflați în zonă.

„Mi s-a făcut foarte, foarte rău… un tremurat incredibil, un încleștat de mâini, a fost îngrozitor”, a relatat Amna.

Artista a explicat că a dublat doza de ceai, crezând că va accelera eliminarea retenției de apă, însă acest lucru i-a provocat un dezechilibru major în organism.

„Am luat un ceai pe care eu îl folosesc de fiecare dată, că să mă ajute la eliminarea retenției de apa și, m-am gândit eu, să scap repede de această retenție, să iau două pliculețe, nu unul, cum scria pe prospect. Evident că am eliminat și ce nu trebuia să elimin din organism: minerale, vitamine și toate cele, și asta a fost efectul“, a mai explicat Amna.

Episodul a speriat-o serios pe cântăreață, care a tras un semnal de alarmă privind consumul necontrolat al suplimentelor sau produselor pentru slăbit.

Foto – Facebook

