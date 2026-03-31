Cine este Elena Vlad, angajata PSD cu venituri de 500.000 de euro în doi ani. A câștigat în medie 20.000 de euro pe lună în anii electorali

Elena Vlad, fosta directoare economică a PSD, a câștigat 500.000 de euro în anii electorali 2024-2025, potrivit unei investigații Snoop. Cu un venit mediu de 20.000 de euro pe lună, ea a gestionat finanțele celui mai mare partid din România.

Cine este Elena Vlad, angajata PSD cu venituri de 500.000 de euro în doi ani

Elena Vlad, fostă directoare economică a PSD, a reușit să transforme munca și expertiza sa financiară într-un succes impresionant, acumulând venituri de 500.000 de euro în doar doi ani. Potrivit unei investigații realizate de Snoop, veniturile sale în anii electorali 2024 și 2025 au atins o medie de 20.000 de euro pe lună.

Gestionând cu precizie bugetele celui mai mare partid din România, Elena Vlad a devenit o figură centrală în peisajul politic și economic. În calitate de directoare economică, a primit o remunerație constantă pentru munca sa, însă veniturile au fost suplimentate prin contractele profitabile derulate prin firma sa, Cordial Contab. De altfel, anul 2024 a fost unul de vârf pentru companie, înregistrând un venit de peste 600.000 de lei – un salt de 30 de ori mai mare comparativ cu profitul din 2023.

„Nu am fost nominalizată de PSD pentru Consiliile de Administrație. Am ajuns în calitate de profesionist contabil în Consiliul de Administrație. Am participat la selecție alături de mai mulți colegi. Nu m-a propus PSD”, a declarat Elena Vlad pentru Snoop.

A beneficiat de poziții în consilii de administrație și contracte din mediul public

Pe lângă veniturile salariale și cele obținute prin firma proprie, Vlad a beneficiat de poziții în consilii de administrație și contracte din mediul public. Aceste surse adiționale i-au adus încă 81.000 de euro în conturi doar în ultimii doi ani, conform anchetei realizate de Snoop.

Anii electorali 2024 și 2025 au fost marcați de investiții masive în campanii locale, parlamentare și prezidențiale, iar Elena Vlad a reușit să capitalizeze pe această perioadă intensă. Printr-o combinație abilă de experiență profesională, antreprenoriat și oportunități politice, ea a devenit un exemplu de succes financiar în mediul politic românesc.

Elena Vlad și-a început studiile juridice între 1991, la Universitatea Hyperion, obținând licența la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, conform Snoop. În anii 2004-2007 și-a extins pregătirea la Universitatea Spiru Haret, studiind Management Contabil, iar între 2007-2009 a finalizat un master în aceeași instituție. Elena Vlad este expert contabil și contabil autorizat. Cariera sa în funcții cheie a inclus roluri precum membru al Consiliului de Administrație al TAROM (octombrie 2017 – februarie 2018) și al Aeroportului Mihail Kogălniceanu (noiembrie 2017 – martie 2018). Între 2019 și 2024, sub conducerea lui Marcel Ciolacu, a fost director economic al PSD.

Foto: Cuget Liber

