Cine este Elena Vlad, angajata PSD cu venituri de 500.000 de euro în doi ani. A câștigat în medie 20.000 de euro pe lună în anii electorali

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
Elena Vlad, fosta directoare economică a PSD, a câștigat 500.000 de euro în anii electorali 2024-2025, potrivit unei investigații Snoop. Cu un venit mediu de 20.000 de euro pe lună, ea a gestionat finanțele celui mai mare partid din România.

Cine este Elena Vlad, angajata PSD cu venituri de 500.000 de euro în doi ani

Elena Vlad, fostă directoare economică a PSD, a reușit să transforme munca și expertiza sa financiară într-un succes impresionant, acumulând venituri de 500.000 de euro în doar doi ani. Potrivit unei investigații realizate de Snoop, veniturile sale în anii electorali 2024 și 2025 au atins o medie de 20.000 de euro pe lună.

Gestionând cu precizie bugetele celui mai mare partid din România, Elena Vlad a devenit o figură centrală în peisajul politic și economic. În calitate de directoare economică, a primit o remunerație constantă pentru munca sa, însă veniturile au fost suplimentate prin contractele profitabile derulate prin firma sa, Cordial Contab. De altfel, anul 2024 a fost unul de vârf pentru companie, înregistrând un venit de peste 600.000 de lei – un salt de 30 de ori mai mare comparativ cu profitul din 2023.

„Nu am fost nominalizată de PSD pentru Consiliile de Administrație. Am ajuns în calitate de profesionist contabil în Consiliul de Administrație. Am participat la selecție alături de mai mulți colegi. Nu m-a propus PSD”, a declarat Elena Vlad pentru Snoop.

Citește și: Dezvăluirile emoționante ale pădurarului care le-a salvat pe Rebeca și Melisa. „Plângeau, înghețate de frig!” Cum le-a găsit Aurel Frandeș în pădure

Gina Pistol nu se mai oprește din slăbit! La ce truc a apelat pentru a scăpa de kilogramele în plus și a-și defini silueta
Gina Pistol nu se mai oprește din slăbit! La ce truc a apelat pentru a scăpa de kilogramele în plus și a-și defini silueta
Recomandarea zilei

A beneficiat de poziții în consilii de administrație și contracte din mediul public

Pe lângă veniturile salariale și cele obținute prin firma proprie, Vlad a beneficiat de poziții în consilii de administrație și contracte din mediul public. Aceste surse adiționale i-au adus încă 81.000 de euro în conturi doar în ultimii doi ani, conform anchetei realizate de Snoop.

Anii electorali 2024 și 2025 au fost marcați de investiții masive în campanii locale, parlamentare și prezidențiale, iar Elena Vlad a reușit să capitalizeze pe această perioadă intensă. Printr-o combinație abilă de experiență profesională, antreprenoriat și oportunități politice, ea a devenit un exemplu de succes financiar în mediul politic românesc.

Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Recomandarea zilei

Elena Vlad și-a început studiile juridice între 1991, la Universitatea Hyperion, obținând licența la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, conform Snoop. În anii 2004-2007 și-a extins pregătirea la Universitatea Spiru Haret, studiind Management Contabil, iar între 2007-2009 a finalizat un master în aceeași instituție. Elena Vlad este expert contabil și contabil autorizat. Cariera sa în funcții cheie a inclus roluri precum membru al Consiliului de Administrație al TAROM (octombrie 2017 – februarie 2018) și al Aeroportului Mihail Kogălniceanu (noiembrie 2017 – martie 2018). Între 2019 și 2024, sub conducerea lui Marcel Ciolacu, a fost director economic al PSD.

Libertatea.ro
Imaginile cu Angelina Jolie în China care s-au viralizat pe internet: „Nu seamănă cu ea”. Fanii speculează că actrița și-a făcut operații estetice
Imaginile cu Angelina Jolie în China care s-au viralizat pe internet: „Nu seamănă cu ea”. Fanii speculează că actrița și-a făcut operații estetice
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Fanatik
AnimaWings anulează zboruri în serie! Pericol de faliment? Deși are mii de procese pe rol, compania spune că nu are probleme financiare
AnimaWings anulează zboruri în serie! Pericol de faliment? Deși are mii de procese pe rol, compania spune că nu are probleme financiare
GSP.ro
Cea mai frumoasă fană a lui Inter: „Când am ajuns în Italia, prietenii mi-au spus: trebuie să alegi între cele două”
Cea mai frumoasă fană a lui Inter: „Când am ajuns în Italia, prietenii mi-au spus: trebuie să alegi între cele două”
Click.ro
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
TV Mania
Secretul lui Cosmin a ieșit la iveală! Gafa care a „redecorat” planurile Laurei Cosoi! Ce a putut să spună soțul ei în direct despre cel de-al cincilea copil. Detaliul care a lămurit pe toată lumea!
Secretul lui Cosmin a ieșit la iveală! Gafa care a „redecorat” planurile Laurei Cosoi! Ce a putut să spună soțul ei în direct despre cel de-al cincilea copil. Detaliul care a lămurit pe toată lumea!
Redactia.ro
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Citește și...
Acesta e primul 11 al României în amicalul cu Slovacia. A fost anunțat de Horia Ivanovici cu mai mult de 24 de ore înainte de meci! Update exclusiv
Transport public gratuit vinerea în București. Ce prevede propunerea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Răsturnare de situație după ce delegația Iranului a decis să plece în SUA
Quishing, noua înșelătorie care te poate lăsa fără bani. Primăria Municipiului București trage un semnal de alarmă: „Datele bancare pot fi compromise”
Incident șocant în Herăstrău. O femeie a fost găsită înecată, plutind cu fața în jos. Ce spun anchetatorii
Florin Manole anunță noi măsuri de sprijin pentru pensionari în 2026. "Pentru cei care au nevoie!"
Imaginile cu Angelina Jolie în China care s-au viralizat pe internet: „Nu seamănă cu ea”. Fanii speculează că actrița și-a făcut operații estetice
Andreea Popescu, PRIMELE declarații despre relația cu Dan Alexa. A fost foarte sinceră și nu s-a mai ascuns: O să vedem ce ne rezervă viitorul

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alina Eremia, cu fața tumefiată și ochii umflați. Artista a ajuns de urgență la spital: „Am făcut tratament perfuzabil”
Alina Eremia, cu fața tumefiată și ochii umflați. Artista a ajuns de urgență la spital: „Am făcut tratament perfuzabil”
Cât costă să faci Paștele în hotelurile și pensiunile vedetelor. Ce oferte au Simona Halep și Monica Anghel
Cât costă să faci Paștele în hotelurile și pensiunile vedetelor. Ce oferte au Simona Halep și Monica Anghel
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Libertatea.ro
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Avantaje
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Elle
Ce părere are, de fapt, Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: „Tot timpul mă întreabă dacă…”
Ce părere are, de fapt, Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: „Tot timpul mă întreabă dacă…”
Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. Ce a transmis pe rețelele de socializare: „Dacă îți hrănești mintea cu gunoi…”
Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. Ce a transmis pe rețelele de socializare: „Dacă îți hrănești mintea cu gunoi…”
S-a aflat! Cine este, de fapt, iubitul Ramonei Olaru. Cum au apărut cei doi împreună și ce detaliu a ieșit la iveală despre el. Partenerul vedetei este la fel de cunoscut publicului.
S-a aflat! Cine este, de fapt, iubitul Ramonei Olaru. Cum au apărut cei doi împreună și ce detaliu a ieșit la iveală despre el. Partenerul vedetei este la fel de cunoscut publicului.
DailyBusiness.ro
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
A1.ro
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Luna Plină Roz din 1 aprilie rescrie destinul zodiilor. Ce îi așteaptă pe nativi în perioada următoare
Luna Plină Roz din 1 aprilie rescrie destinul zodiilor. Ce îi așteaptă pe nativi în perioada următoare
De ce a ales Iancu Sterp să nu-și boteze fiul: "În Biblie nu am găsit că trebuie să fie botezați copiii mici!" Ce le-a trasnmis celor care îi critică decizia
De ce a ales Iancu Sterp să nu-și boteze fiul: "În Biblie nu am găsit că trebuie să fie botezați copiii mici!" Ce le-a trasnmis celor care îi critică decizia
Mama influenceriței Valerie Lungu, implicată într-un accident rutier, înainte de „Asia Express”. Cum se simte Victoria Lungu
Mama influenceriței Valerie Lungu, implicată într-un accident rutier, înainte de „Asia Express”. Cum se simte Victoria Lungu
Cum a răspuns Cristina Cioran când Ioana Ginghină a întrebat-o dacă între ea și Alexandru Papadopol a fost ceva mai mult decât o prietenie: „Eu cu Papadopol...”
Cum a răspuns Cristina Cioran când Ioana Ginghină a întrebat-o dacă între ea și Alexandru Papadopol a fost ceva mai mult decât o prietenie: „Eu cu Papadopol...”
Observator News
De la injecții de slăbit la "miere" pentru potență. Ce riscuri ascund medicamentele cumpărate online
De la injecții de slăbit la "miere" pentru potență. Ce riscuri ascund medicamentele cumpărate online
Libertatea pentru Femei
Gata, s-a aflat! Fetiță sau băiețel? În sfârșiiiiit! Soțul Laurei Cosoi nu a mai așteptat și a făcut anunțul pe care îl aștepta toată lumea
Gata, s-a aflat! Fetiță sau băiețel? În sfârșiiiiit! Soțul Laurei Cosoi nu a mai așteptat și a făcut anunțul pe care îl aștepta toată lumea
Anda Pittiș, soția lui Florian Pittiș, apariție rară la 19 ani de la moartea artistului. Puțini știu că a rămas văduvă de două ori!
Anda Pittiș, soția lui Florian Pittiș, apariție rară la 19 ani de la moartea artistului. Puțini știu că a rămas văduvă de două ori!
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Când trebuie operată o malformație cardiacă la copii. Semnele care arată că inima începe să cedeze
Când trebuie operată o malformație cardiacă la copii. Semnele care arată că inima începe să cedeze
Suplimentul ieftin care ar putea încetini pierderea memoriei după 60 de ani
Suplimentul ieftin care ar putea încetini pierderea memoriei după 60 de ani
Noua variantă COVID „Cicada” se răspândește în Europa. Ce se știe până acum despre tulpina cu zeci de mutații
Noua variantă COVID „Cicada” se răspândește în Europa. Ce se știe până acum despre tulpina cu zeci de mutații
Cancerul de sânge care se descoperă prea târziu în România. Semnele banale pe care pacienții le ignoră până când e prea târziu
Cancerul de sânge care se descoperă prea târziu în România. Semnele banale pe care pacienții le ignoră până când e prea târziu
TV Mania
Secretul lui Cosmin a ieșit la iveală! Gafa care a „redecorat” planurile Laurei Cosoi! Ce a putut să spună soțul ei în direct despre cel de-al cincilea copil. Detaliul care a lămurit pe toată lumea!
Secretul lui Cosmin a ieșit la iveală! Gafa care a „redecorat” planurile Laurei Cosoi! Ce a putut să spună soțul ei în direct despre cel de-al cincilea copil. Detaliul care a lămurit pe toată lumea!
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Gestul făcut de Irina Columbeanu pe TikTok care a încins internetul. Imaginile rare cu Monica Gabor scoase din arhivă
Gestul făcut de Irina Columbeanu pe TikTok care a încins internetul. Imaginile rare cu Monica Gabor scoase din arhivă
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Libertatea
ANAF scoate la licitație bijuterii și perle
ANAF scoate la licitație bijuterii și perle
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Paștele ortodox și catolic în 2026: Zilele libere și calendarul complet al sărbătorilor din luna aprilie
Paștele ortodox și catolic în 2026: Zilele libere și calendarul complet al sărbătorilor din luna aprilie
Imaginile cu Angelina Jolie în China care s-au viralizat pe internet: „Nu seamănă cu ea”. Fanii speculează că actrița și-a făcut operații estetice
Imaginile cu Angelina Jolie în China care s-au viralizat pe internet: „Nu seamănă cu ea”. Fanii speculează că actrița și-a făcut operații estetice
