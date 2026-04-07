Ringier România o numește pe Mădălina Rădulescu în rolul de Editorial Director

Ringier România, singurul publisher internațional prezent în România, anunță numirea Mădălinei Rădulescu în rolul de Editorial Director, o poziție-cheie în consolidarea direcției editoriale și în dezvoltarea continuă a brandurilor din portofoliu.

Astfel, Ringier își reafirmă angajamentul pentru un jurnalism relevant, credibil și adaptat unei industrii media aflate într-o transformare continuă. Rolul de Editorial Director are misiunea de a susține excelența editorială, de a întări colaborarea între echipe și de a contribui la evoluția produselor editoriale într-un peisaj în care schimbarea este constantă, iar nevoia de conținut autentic și valoros devine tot mai importantă.

Mădălina Rădulescu se alătură unei echipe editoriale solide, mature și stabile, formată din profesioniști cu experiență și identități editoriale puternice: Dorin Chioțea (Libertatea), Dana Enache (Viva! și Unica), Alina Bucsain (Avantaje și Libertatea pentru Femei), Roxana Voloșeniuc (ELLE) și Vasilica Rogozanu (TV Mania, TV Satelit și Libertatea Weekend). Această poziție vine să completeze un ecosistem editorial deja puternic, în care experiența, colaborarea și capacitatea de adaptare sunt bine consolidate.

Împreună, echipa va continua să dezvolte produse editoriale relevante pentru audiențe, menținând standarde ridicate de calitate și integritate jurnalistică.

Mădălina Rădulescu aduce în acest rol o experiență de peste 30 de ani în jurnalism, televiziune, producție media și management editorial, acumulată în cadrul unor organizații media relevante din România. De-a lungul carierei, a ocupat poziții de leadership editorial și de management de conținut, coordonând echipe și produse media în televiziune, video și presă scrisă.

Parcursul său profesional reflectă o combinație solidă de judecată editorială, înțelegere a publicului și capacitate de adaptare într-un mediu media aflat în continuă transformare.

Andrei Bereandă, Managing Director Ringier România:

„Suntem foarte bucuroși să o avem pe Mădălina alături de noi, într-un moment important pentru industrie. Ea vine să completeze o echipă foarte solidă și stabilă, în care avem multă încredere și pe care o considerăm bine pregătită să răspundă provocărilor și oportunităților din media de astăzi.

Într-o lume în care schimbarea este permanentă, credem că autenticitatea, relevanța și calitatea conținutului vor face diferența mai mult ca oricând.”

Mădălina Rădulescu, Editorial Director Ringier România:

„Mă bucur să mă alătur unei echipe puternice, cu o bază editorială solidă și cu o viziune clară asupra rolului pe care jurnalismul de calitate îl are în societate. Cred că viitorul media aparține acelor organizații care știu să rămână relevante prin conținut autentic, responsabil și bine construit, iar acest lucru se face întotdeauna împreună cu echipe foarte bune.”

Prin această numire, Ringier România continuă să investească în leadership editorial și în dezvoltarea unei redacții capabile să livreze conținut relevant, cu impact și ancorat în standarde profesionale puternice„

