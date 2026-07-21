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Oana Țoiu spune că unul dintre frații Tate a încercat să o abordeze înainte să fie arestat. Cum a reacționat ministrul

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Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a povestit că, în timpul vizitei oficiale pe care a făcut-o săptămâna trecută la Washington, a participat la o recepție organizată de emisarul lui Donald Trump pentru România, Paolo Zampolli. Potrivit acesteia, la eveniment, unul dintre frații Tate a încercat să intre în vorbă cu grupul din care făcea și ea parte. Iată cum s-a întâmplat totul.

Oana Țoiu, abordată de unul dintre frații Tate

Oana Țoiu a participat săptămâna trecută la o recepție la Washington, organizată de Paolo Zmpolli, emisarul lui Donald Trump pentru România. Evenimentul a avut loc cu o zi înainte ca ministra să se întâlnească cu Marco Rubio. Între timp, frații Tate se aflau la un eveniment la Miami, când au fost arestați. 

„În momentul în care a fost semnalată prezența fraților Tate acolo, de altfel unul din frații Tate ne-a abordat într-un grup mai larg de conversație, evident că am cerut să plec”, a dezvăluit Oana Țoiu.

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Ministra nu a știut că cele două personaje controversate vor fi prezente la eveniment.

„Nu știam care e lista de invitați, nu aveam control asupra listei de invitați și nicio informație. Vorbim exclusiv de conversații publice în cadru public în prezența mai multor persoane”,a explicat ea.

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Oana Țoiu a spus că a plecat când a văzut că unul dintre frații Tate a încercat să deschidă o conversație în cadrul grupului în care se afla și ea.

„În momentul în care într-unul din aceste grupuri a venit unul din frații Tate și a existat o conversație fără nicio legătură cu subiectele care privesc dosarul sau zona de infracționalitate, evident că singura reacție justificată naturala necesară pe care o poate avea un diplomat este să plece de la această recepție”, a spus Țoiu. 

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„În acel moment am plecat eu și mai mulți dintre cei prezenți de la acea recepție”, a afirmat ea.

A respins orice conversație cu frații Tate

Ministrul a spus că nu a existat nicio conversație privată și a cerut diplomaților să respingă o întrevedere.

„Nu a existat nicio conversație privată 1 la 1, nu a existat nicio conversație oficială în ceea ce privește dosarul sau orice formă legată de dosar. De altfel, nici nu ar putea vreodată să aibă loc pe canale diplomatice. Am dat instrucțiuni foarte clare echipei din ambasadă că orice cerință sau invitație în acest sens nu va putea primi răspuns afirmativ din partea României”, a mai spus Țoiu.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă la Miami de către autoritățile federale americane, la solicitarea Mării Britanii.

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