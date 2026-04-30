Ilie Bolojan, despre o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan: „Eu n-aș avea încredere în conducerea PSD”

Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat joi că suspendarea președintelui Nicușor Dan este „posibilă”, criticând PSD pentru lipsa de integritate. Pe de altă parte, șeful statului susține că a respectat Constituția și respinge speculațiile despre suspendare.

Ilie Bolojan, despre o posibilă suspendare a lui Nicușor Dan

Ilie Bolojan, președintele PNL, a adus în prim-plan o posibilitate controversată: suspendarea lui Nicușor Dan. Într-un interviu acordat joi pentru Rock FM, liderul liberal a atras atenția asupra „modului în care s-au derulat lucrurile în ultimii ani”, făcând referire la PSD și acuzând conducerea acestuia de lipsă de transparență și dublu limbaj.

„Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine. Dar, la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD, pentru că, prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spaţiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură şi prin limbajul dublu, nu te poţi baza pe astfel de afirmaţii”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul, critici la adresa PSD

Un exemplu concret menționat de Ilie Bolojan este Sorin Grindeanu, liderul PSD, care, deși a dat asigurări la Bruxelles că nu va colabora cu AUR, a inițiat ulterior o moțiune de cenzură împreună cu această formațiune.

„Gândiți-vă că domnul Grindeanu s-a dus la Bruxelles și are declarațiile că nu va fi niciun fel de colaborare cu AUR. Și astăzi, prin ceea ce se întâmplă, se invalidează total această declarație”, a explicat liderul liberal.

Nicușor Dan respinge ideea unei suspendări

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a adoptat o poziție fermă, respingând ideea unei suspendări. Într-o conferință susținută miercuri la Dubrovnik, șeful statului a subliniat că acțiunile sale sunt în conformitate cu Constituția României și vizează direcția pro-occidentală a țării.

„De suspendare nu e o chestiune serioasă. Suspendarea e un mecanism foarte serios în care Parlamentul și cetățenii penalizează încălcarea constituției, nu suntem deloc acolo”, a afirmat Nicușor Dan.

Mai mult decât atât, președintele a declarat că există voință politică pentru formarea unui nou Guvern din partide pro-occidentale, anunțând consultări imediat după votul moțiunii de cenzură PSD-AUR.

Nicușor Dan a reafirmat angajamentul său de a sprijini o guvernare orientată către valorile europene, punctând că „România trebuie guvernată de forțe pro-occidentale”.

