Răspunsul lui Ilie Bolojan când a fost întrebat despre rolul de mediator al lui Nicușor Dan în contextul crizei politice: „Cu oameni care spun una și fac alta e foarte greu să ai rezultate”

Premierul Ilie Bolojan a oferit miercuri seară, 29 aprilie, o perspectivă sinceră asupra provocărilor politice actuale, într-un interviu acordat la TVR 1, citat de Stirileprotv.ro. Cu referire la rolul de mediator asumat de președintele Nicușor Dan, Bolojan a subliniat dificultățile dialogului cu persoane care urmăresc „alte interese”.

Răspunsul lui Ilie Bolojan când a fost întrebat despre rolul de mediator al lui Nicușor Dan în contextul crizei politice

Ilie Bolojan a fost întrebat, la TVR 1, dacă a simte nevoia ca președintele Nicușor Dan să se pronunțe mai ferm pentru stabilitate politică. Premierul nu este convins că o intervenție din partea șefului de stat ar putea aplana conflictul dintre PSD și PNL.

„Mi-e greu să spun dacă o intervenţie într-o formă sau altă ar fi putut să aplaneze anumite lucruri, să schimbe comportamente. Ştiţi, întotdeauna o acţiune are rezultate dacă şi cei asupra cărora se exercită acţiunea răspund la acei stimuli. Deci, cu oameni raţionali poţi să vorbeşti, poţi să ai un dialog, pentru că se presupune că sunt oameni de onoare, că respectă înţelegerile, că înţeleg mizele problemei şi dacă vii cu nişte argumente raţionale, chiar reacţionează la ele. Asta merge cu astfel de oameni. Cu oameni care au alte interese, cu oameni care nu respectă partenerii, cu oameni care nu respectă înţelegerile, cu oameni care spun una şi fac alta e foarte greu să ai rezultate cu acţiuni raţionale şi logice”, a spus premierul, citat de Stirileprotv.ro.

„Modul în care preşedintele României (…) caută să-şi exercită responsabilităţile, ţine de stilul fiecăruia”

Într-un moment de reflecție, Bolojan a vorbit despre complexitatea exercitării unei funcții publice la nivel înalt. Premierul este de părere că fiecare om aflat într-o funcție ce implică o responsabilitate uriașă acționează în funcție de stilul personal, dar și de contextul profesional în care se află.

„Modul în care preşedintele României, modul în care prim-ministrul României sau orice fel de om care are o răspundere caută să-şi exercită responsabilităţile, ţine de stilul fiecăruia, de constrâgerile instituţionale pe care le are, de situaţia în care se găseşte şi aceste lucruri le face fiecare aşa cum consideră de cuviinţă”, a mai spus Ilie Bolojan.

„E foarte important să ai confortul că, atunci când te întâlnești cu vecinii tăi, cu prietenii tăi, să stai cu fruntea sus”

Nu în ultimul rând, prim-ministrul a spus că de-a lungul mandatului său tot ce și-a dorit a fost să facă lucruri de care să fie mândru în cele din urmă.

„Eu am încercat în acest mandat, şi asta încerc cât timp sunt premierul României, să exercit această mare responsabilitate şi mare onoare pentru mine în aşa fel încât să ştiu că în fiecare zi am făcut maxim posibil în condiţiile date că atunci, ştiţi, când nu mai sunt pe funcţie, (…) e foarte important să ai confortul că atunci când te întâlneşti cu vecinii tăi, cu prietenii tăi, să stai cu fruntea sus să ştii că ai făcut nu ceea ce dă bine, ci ceea ce trebuie. Pentru că în timp lucrurile se vor vedea”, a concluzionat.

Foto: Hepta.ro

