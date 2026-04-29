Deputatul Petre Emanoil Neagu a anunțat în plenul Camerei Deputaților că trece de la PSD la PNL

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Într-o mișcare ce zguduie scena politică din România, deputatul Petre Emanoil Neagu a anunțat miercuri, 29 aprilie 2026, în plenul Camerei Deputaților, că părăsește grupul parlamentar al PSD pentru a se alătura PNL. Această decizie marchează a treia plecare notabilă din rândurile social-democraților în mai puțin de 24 de ore.

Anunțul a fost făcut public de Natalia Intotero, vicepreședintele Camerei Deputaților: „Deputatul Neagu Petre Emanoil ne aduce la cunoștință că își încetează activitatea în cadrul grupului parlamentar al PSD și va activa ca deputat în cadrul grupului parlamentar al PNL”.

Prezent în Parlament ca reprezentant al județului Buzău, Neagu a fost ales pe listele PSD.

Această plecare vine imediat după ce senatoarea Victoria Stoiciu a decis, marți, să renunțe la calitatea de membru al PSD, invocând motive de conștiință. Aceasta a declarat că nu poate susține o moțiune de cenzură inițiată de PSD, în colaborare cu AUR, pe care o consideră „o normalizare a fascismului”.

Plecarea sa a fost urmată de anunțul deputatului Alexandrin Moiseev, afiliat PSD, care a precizat că nu va susține moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, exprimându-și clar dezacordul față de alianța dintre cele două partide.

PSD, în centrul unor controverse

Aceste demisii reflectă o mișcare tectonică în interiorul PSD, partid care se confruntă cu critici și disensiuni interne. Decizia lui Neagu de a trece la PNL, un partid aflat în opoziție față de PSD de-a lungul timpului, ridică semne de întrebare cu privire la stabilitatea social-democraților.

În același timp, gesturile de protest ale celor trei parlamentari pot fi interpretate ca un semnal puternic de nemulțumire față de direcția politică actuală a partidului.

PSD s-a aliat cu AUR pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan și a guvernului condus de liderul PNL. Moțiunea a fost depusă astăzi, 29 aprilie, și urmează să fie votată pe 5 mai.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News