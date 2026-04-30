Guvernul condus de Ilie Bolojan a făcut un pas decisiv în reforma administrației publice, adoptând joi, într-o ședință extraordinară, proiectul de lege care interzice încasarea simultană a pensiei speciale sau militare cu salariul de la stat.

Inițiativa legislativă urmează să fie trimisă Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătută în procedură de urgență, Executivul urmărind astfel eliminarea inechităților din sistemul bugetar și eficientizarea cheltuielilor publice.

Alegerea obligatorie: Salariu întreg sau pensie integrală

Miezul acestui proiect de lege îi vizează pe funcționarii și personalul contractual care beneficiază de pensii de serviciu. Potrivit noilor reglementări, aceștia nu mai pot cumula ambele venituri în formă integrală dacă aleg să rămână în activitate în sectorul public. Cei care doresc să își păstreze postul la stat vor trebui să accepte o diminuare drastică a pensiei, o măsură justificată de premier prin nevoia de echitate morală față de ceilalți angajați.

„Am avut astăzi o ședință extraordinară în care primul punct a fost proiectul privind interdicția cumulului pensiei speciale cu salariul în administrația publică din România. Acesta va fi trimis Parlamentului cu solicitarea de a fi adoptat în procedură de urgență, astfel încât să rezolvăm o problemă care ține de echitate și de economii în sectorul public”, a declarat premierul Ilie Bolojan la finalul ședinței, potrivit Digi 24.

Sancțiuni financiare dure pentru cei care refuză pensionarea

Proiectul stabilește mecanisme clare pentru cei care decid să continue munca în instituțiile statului. Aceștia vor fi obligați să renunțe la 85% din cuantumul pensiei, păstrând doar salariul și un procent rezidual din veniturile de pensionar. Premierul a subliniat că, în contextul reducerilor de personal care urmează în diverse agenții, prioritate trebuie să aibă cei care nu dispun de alte surse de venit sigure.

„Este mult mai corect moral să plece din instituție cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu. Ori cei care cumulează pensia și salariul renunță la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau renunță la locul de muncă de la stat”, a explicat șeful Executivului, argumentând că măsura va crea spațiu bugetar pentru viitoarele creșteri salariale din sistem.

Blocaj pe detașări și „curățenie” în administrație

Pe lângă reglementarea pensiilor, Guvernul a vizat și mobilitatea personalului, blocând temporar transferurile și detașările între instituții. Această decizie a fost luată pentru a stopa practica prin care anumite persoane erau angajate în primării pentru a fi ulterior detașate rapid în funcții importante din administrația centrală sau în diplomație, ocolind astfel concursurile de ocupare a posturilor vacante.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a criticat faptul că acest proiect a fost ignorat în trecut și a salutat rapiditatea adoptării lui în noua formulă. „Astăzi facem ordine în sectorul public. Nu se mai poate încasa în același timp și pensie specială integrală, și salariu întreg tot de la stat. Proiectul a fost anunțat de ceva vreme, dar problema este că a fost pus într-un sertar, cu lumina stinsă. Premierul a aprins lumina pe acest subiect”, a punctat Pîslaru.

Excepțiile prevăzute de noul act normativ

Deși regula este una generală pentru aparatul de stat, legea prevede și câteva categorii care rămân exceptate de la aceste restricții. Printre aceștia se numără aleșii locali, persoanele cu mandate constituționale și anumite cadre didactice. În ceea ce privește sistemul de învățământ preuniversitar, cumulul pensiei cu salariul va mai fi tolerat doar până la finalul anului 2026, oferind timp sistemului să se adapteze la noile rigori fiscale.

