Scandal între Lora şi Ilinca Vandici, după ce prezentatoarea TV a comentat nunta artistei cu Ionuţ Ghenu: „Cam penibilă”

Nunta fastuoasă a Lorei cu Ionuț Ghenu, care a avut loc pe 5 octombrie, a devenit subiect de discuție aprinsă în showbiz-ul românesc. În timp ce pentru artistă și soțul său, ziua a fost una dintre cele mai frumoase din viața lor, nu toți au împărtășit entuziasmul cuplului. Ilinca Vandici a făcut o serie de comentarii care au declanșat un adevărat scandal, iar Lora, vizibil iritată de remarcile acesteia, nu a ezitat să reacționeze public.

De la ce a pornit scandalul dintre Lora şi Ilinca Vandici

Ilinca Vandici a stârnit furia artistei Lora după ce, în cadrul emisiunii „Follow Us!”, pe care o moderează alături de Teo Trandafir, a comparat nunta cântăreței cu cea a altor vedete din showbiz. Prezentatoarea TV a adus în discuție nunta discretă a lui Theo Rose cu Anghel Damian, sugerând că evenimentele mai restrânse și intime sunt o alegere mai potrivită.

„Casă de piatră! Da, cu familia restrânsă și e suficient! Am vorbit despre Monica Bîrlădeanu și despre Lora, cât a durat să organizeze așa ceva, păi are timp Theo de așa ceva? Ok, îți iei un wedding planner, nu zic nu, dar mie îmi place mult de tot și asta e modalitatea în care ar trebui să se întâmple„, a fost comentariul Ilincăi Vandici, în cadrul emisiunii „Follow Us!

Lora, reacţie acidă, după declaraţiile făcute de Ilinca Vandici

La scurt timp, cuvintele spuse de Ilinca Vandici au fost interpretate de Lora ca o critică directă la adresa alegerii sale de a organiza o nuntă cu fast, la care au participat sute de persoane.

Artista a răspuns pe rețelele sociale, exprimându-și nemulțumirea față de comentariile prezentatoarei TV. Lora a fost clară: nunta sa a fost exact cum și-a dorit și a meritat să fie așa după ani de relație cu Ionuț Ghenu.

Artista a continuat, spunând că este absurd să sugerezi că o nuntă mare este mai puțin semnificativă decât una mică, doar pentru că organizarea acesteia ar necesita mai mult timp. Ea a subliniat că fiecare mireasă ar trebui să facă nunta exact așa cum și-o dorește, indiferent de dimensiunea evenimentului.

„Adică? Cum adică Ilinca Vandici? Eu consider că meritam, după atâta timp de relație și pentru noi și pentru prietenii noștri, o petrecere ca cea de la nunta noastră. Fiecare mireasă alege cum să își facă nunta. Pentru faptul că am avut o nuntă mai mare, brusc asta înseamnă altceva din ce observ. Brusc, doar dacă e mică nunta are sens, și dacă nu e mică e pentru că nu ai atât de multă treabă pentru că dacă aveai treabă își făceai nunta mică.

Să stau și să explic acum cine sunt și ce fac și cât de ocupată sunt… mi se pare penibil. Și probabil oricum sunt cam penibilă că nu plătesc PR în 2024 să dea la ziar cât de tare sunt eu și ce nunta anului am avut și cât sens are orice am făcut eu la nuntă. Eu am considerat normal să anunț câțiva oameni din presă după ani de întrebat Lora când te măriți că pot veni 2 ore. Și mai consider că așa cum vrea mireasa așa e nunta și ce se vrea, se poate”, a fost mesajul tranșant transmis de Lora pe contul ei de socializare.

Nunta lui Theo Rose vs. nunta Lorei

Compararea nunților din showbiz este o temă frecventă, iar nunta Lorei cu Ionuț Ghenu nu a fost scutită de acest trend. Pe de o parte, Theo Rose și Anghel Damian au ales să își unească destinele într-o ceremonie discretă, alături de cei mai apropiați oameni din viața lor.

Pe de altă parte, Lora și Ionuț Ghenu au optat pentru o nuntă mare, la care au fost invitați zeci de prieteni și zeci de colegi din industria muzicală și de divertisment.

