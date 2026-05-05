Abia o mai recunoști pe stradă! Actrița iubită de o lume întreagă a fost surprinsă într-o apariție rară la 73 de ani. Timpul nu iartă pe nimeni!

Trecerea deceniilor aduce cu sine o transformare firească, însă pentru actorii care au modelat universul cinematografic al copilăriei noastre, fiecare etapă a vieții devine o mărturie a unei cariere legendare. La vârsta de 73 de ani, Angela Cartwright, actrița care vedeta care a dat viață personajului Brigitta von Trapp în capodopera „Sunetul Muzicii” (1965), a fost surprinsă recent într-o ieșire rară în public.

Cum a fost fotografiată pe străzile din Los Angeles

Retrasă din lumina reflectoarelor, Angela Cartwright a fost surprinsă recent în timpul unei ieșiri obișnuite în California. Imaginile o surprind pe actriță fără artificii estetice, într-un contrast evident cu imaginea sa consacrată pe marile ecrane.

Departe de rigorile costumelor de epocă sau de machiajul elaborat al platourilor de filmare, actrița a optat pentru o ținută lejeră, dar cu accente moderne: o rochie gri de tip „shift” completată de un chimono verde pastel.

Detaliul care a atras admirația privitorilor a fost părul său lung, acum de un alb luminos, pe care artista îl poartă cu o mândrie discretă, oferind o imagine a maturității asumate, departe de standardele artificiale de la Hollywood.

O moștenire culturală vie: „Este incredibil cum acest film continuă să atingă inimi”

Angela Cartwright și-a asigurat locul în istoria cinematografiei încă din copilărie, devenind una dintre cele mai recunoscute figuri ale anilor ’60. A debutat spectaculos la doar 3 ani, alături de Paul Newman, însă celebritatea mondială a venit odată cu rolul Brigitte von Trapp în capodopera muzicală „Sunetul muzicii” (1965). Imediat după, a făcut trecerea către televiziunea cult, interpretând-o pe Penny Robinson în serialul fenomen „Lost in Space”.

Despre impactul imens al filmului care a lansat-o, ea a declarat anterior: „Este incredibil cum acest film continuă să atingă inimile oamenilor după atâția ani. Am fost binecuvântată să fac parte din ceva atât de atemporal”.

Dincolo de ecran: Arta ca mod de viață

Retrasă treptat din lumina reflectoarelor pentru a explora alte forme de expresie artistică, precum fotografia și designul, Angela Cartwright demonstrează că viața de după celebritatea timpurie poate fi la fel de bogată și creativă.

Chiar dacă astăzi trăiește o viață discretă, fiecare apariție a sa este un prilej de nostalgie pentru public, reamintindu-ne că, deși chipurile se schimbă, talentul și amintirile pe care acești artiști le-au creat rămân neschimbate, continuând să inspire noi și noi generații de spectatori.

Foto – Profimedia

