Actrița Rebel Wilson și soția sa, Ramona Agruma, au devenit mame pentru a doua oară. „Suntem mândre!”

Actrița Rebel Wilson traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Într-o postare plină de emoție pe rețelele de socializare, vedeta în vârstă de 46 de ani și partenera sa, antreprenoarea Ramona Agruma, au anunțat nașterea celui de-al doilea copil al cuplului.

Micuța a venit pe lume pe data de 4 mai 2026, aducând o rază de lumină într-un moment în care actrița se află în plin proces de defăimare în Sydney, Australia. Vestea a fost primită cu entuziasm de fani și prieteni celebri, care au inundat secțiunea de comentarii cu urări de bine.

Rose Estelle, noua binecuvântare a familiei Wilson-Agruma

Cele două mame au ales un nume cu totul special pentru nou-născută, anunțând cu mândrie că familia lor s-a mărit oficial. „Suntem mândre să anunțăm nașterea celei de-a doua noastre fiice, Rose Estelle!”, au scris ele într-o postare comună pe Instagram.

Mesajul a fost însoțit de o descriere care reflectă recunoștința profundă pe care o simt în acest moment: „Ce binecuvântare superbă să avem încă o fetiță! De pe 4 mai, suntem oficial patru! Eu și Ramona ne simțim incredibil de recunoscătoare și binecuvântate că ne mărim familia, vă mulțumim tuturor pentru urări”. Rebel nu și-a pierdut simțul umorului nici în sala de nașteri, publicând un selfie spontan cu o bonetă medicală pe cap, pe care l-a descris drept „Șic în sala de nașteri”.

Anunțul nașterii vine după ce, pe 8 decembrie 2025, Ramona Agruma a dezvăluit public faptul că este însărcinată. Ea a documentat întreaga călătorie printr-un carusel de fotografii, de la momentele de relaxare la Disneyland alături de fiica lor cea mare, Royce Lillian, până la testul de sarcină pozitiv și evoluția burticii de graviduță.

„Cea mai fericită veste în familia noastră, vom fi patru în curând! Bebelușul numărul 2 este pe drum. Te iubesc, Rebel!”, scria Ramona la acea vreme. Pentru cuplu, venirea pe lume a lui Rose Estelle completează un tablou de familie început în noiembrie 2022, când prima lor fiică, Royce, a fost adusă pe lume cu ajutorul unei mame surogat.

Provocările maternității și viața sub lupa publicului

Rebel Wilson a fost întotdeauna deschisă în legătură cu transformările pe care statutul de părinte le-a adus în viața sa. Deși radiază de fericire, actrița a recunoscut că responsabilitățile sunt uriașe și că spontaneitatea de altădată a dispărut. Ea a explicat că „nu mai poți ieși pur și simplu din casă fără să ai totul planificat. Nu mai merge cu: ‘Am chef să merg la cinema’ și gata. Trebuie să planifici ce se întâmplă cu bebelușul, dacă vine cu tine, dacă mesele sunt gata, programul de somn, totul”. Totuși, toate aceste sacrificii pălesc în fața iubirii pe care o simte: „Iubirea pe care o simt când îi văd fețișoara… este atât de mare, îți vine să o mănânci! E atât de dulce și adorabilă”.

O poveste de dragoste ca în filme

Relația dintre Rebel și Ramona a fost una intens mediatizată încă de la debutul său în iunie 2022. La acea vreme, actrița și-a asumat public orientarea sexuală printr-o declarație care a făcut înconjurul lumii: „Credeam că sunt în căutarea unui Prinț Disney… dar poate că ceea ce aveam nevoie în tot acest timp era o Prințesă Disney”. Povestea lor a culminat cu o nuntă spectaculoasă în Sardinia, Italia, pe 28 septembrie, locație unde fiica lor Royce a avut rolul de fetiță cu flori. Deși plănuiau o nuntă pe plajă în 2025, Rebel a decis să devanseze data ceremoniei pentru a-și uni destinele cu „iubirea vieții sale” într-un cadru romantic, urmat de o ceremonie legală discretă în Sydney. Acum, cu două fiice și o relație solidă, cele două par mai pregătite ca niciodată pentru acest nou capitol.

