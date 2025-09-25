Ce s-a întâmplat cu Claudia Presăcan după retragerea din gimnastică. Fosta campioană olimpică este de nerecunoscut

Claudia Presăcan (45 ani), una dintre marile gimnaste ale României în ultimele două decenii, a ajuns de nerecunoscut. Fosta campioană olimpică s-a stabilit în altă țară unde s-a căsătorit, iar acum este mama a doi copii.

Claudia Presăcan, de nerecunoscut la 25 de ani de la retragerea din gimnastică

Claudia Presăcan este unul dintre marile nume ale gimnasticii românești, parte a generației de aur care a dus România pe cele mai înalte trepte ale podiumului internațional. Însă, în urmă cu 25 de ani a decis să se retragă din gimnastică, iar viața ei a luat o turnură neașteptată.

Aceasta a activat la nivel internațional între 1994 și 2000, fiind un membru constant al echipei naționale, contribuind la câștigarea a trei titluri mondiale pe echipe. În anul 2000, Claudia a devenit campioană olimpică la Sydney, când a câștigat bronzul la individual și aurul la echipe.

Doi ani mai târziu viața ei s-a schimbat dramatic, când a acceptat să pozeze goală alături de Corina Ungureanu și Lavinia Miloșovici pentru o revistă japoneză. Această expunere a determinat-o să părăsească România și să își refacă viața departe de atenția publicului.

Claudia a fost căsătorită de trei ori, iar în prezent este căsătorită cu Julian Withrington, un bancher englez, cu care are doi băieți: Alexander și Nicholas.

Cu ce se ocupă acum fosta campioană olimpică

Potrivit Cancan, Claudia Presăcan este stabilită în Anglia și se concetrează pe creșterea copiilor săi, devenind, din anul 2013, casnică. Totuși, potrivit profilului ei de LinkedIn, fosta sportivă a activat în industria financiar-contabilă, acumulând experiență în contabilitate și asigurări de viață.

În ceea ce privește aspectul fizic, Claudia arată la fel de bine ca pe vremea când cucerea marile podiumuri ale lumii.

Claudia este medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney (2000, cu echipa) și triplă campioană mondială (1994 Dortmund, 1995 Sabae și 1997 Lausanne, tot cu echipa).

Sursă foto: Facebook, Profimedia

