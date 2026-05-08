Ana Maria Bărbosu, suspendată din competiții de ITA. Gimnasta este acuzată că a încălcat regulamentul antidoping

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Testare (ITA). Gimnasta este acuzată că a încălcat regulamentul antidoping, după ce ofițerii antidoping nu au găsit-o de trei ori pentru testare.

Ana Maria Bărbosu, suspendată din competiții de ITA

Ana Maria Bărbosu a fost acuzată de Agenția Internațională de Testate de „încălcarea regulamentului antidoping, conform articolului 2.4 din Regulamentul Antidoping Rules al World Gymnastics, pentru comiterea a trei abateri de localizare într-o perioadă de 12 luni”, notează Agerpres.

Potrivit ITA, gimnasta, care este studentă la Universitatea Stanford din California, „a cerut ca acest caz să fie trimis spre judecare Tribunalului de Arbitraj a Diviziei de Antidoping Sportiv, unde sportivii au oportunitatea de a furniza explicații și probe legate de cele trei abateri de localizare”.

Citește și: Viorica Dăncilă are un mare regret cu privire la fiul ei. Mărturii emoționante: „Nu am reușit niciodată”

Citește și: Elena Udrea, revoltată de infernul din traficul bucureștean: „3 ore pentru 25 km, bară la bară! de ce l-au dat jos pe Bolojan?”

Reacția gimnastei

Ana Maria Bărbosu a răspuns, joi seară, acuzațiilor ITA, pe pagina sa de Instagram.

„Aș dori să împărtășesc și să clarific unele informații care au circulat. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență”, a explicat Ana Maria Bărbosu, într-un mesaj scris în română și engleză, în secțiunea InstaStory.

„Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces”, a subliniat gimnasta.

Conform regulamentelor antidoping, sportivii de performanță sunt obligați să anunțe în aplicația ADAMS domiciliul sau locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi pentru ca agenții să poată efectua teste inopinate.

Dacă un sportiv nu este găsit la locația anunțată în interval de 60 de minute, se consideră abatere. Trei abateri de la regulamentul antidoping pe parcursul unui an calendaristic duc la sancționarea sportivului, deși testele au ieșit negative.

Citește și: Frații Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, replică după controversele stârnite de piesa „Mamacita”: „Mai greșim, mai facem prostii”

Citește și: Mihaela Rădulescu revine în media, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „E cea mai bună terapie pentru mine”. Unde va apărea

Președintele COSR, despre cazul Anei Maria Bărbosu

După ce presa sportivă a scris la finalul lunii aprilie că ITA o sancționează pe Ana Maria Bărbosu pentru cele trei abateri de la controalele antidoping, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, spune că gimnasta riscă să fie suspendată timp de doi ani.

„Este un moment dificil pentru Ana, dar sperăm că ea îl va trece, aşa cum a trecut peste cel de la Paris. Lucrurile sunt clare, ea are trei „missed test-uri” (n.r. – abateri de la regulamentele anti-doping) şi lucrul acesta nu mai poate fi contestat de nimeni. Poziţia ITA o cunoaşte toată lumea, doi ani de suspendare. În cazurile acestea ăsta este verdictul”, a declarat atunci Mihai Covaliu pentru Golazo.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ana Maria Bărbosu

Sursă foto: Instagram, Profimedia

Urmărește-ne pe Google News