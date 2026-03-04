Alexandra Stan este însărcinată pentru prima oară. Cum s-a filmat cu burtica de gravidă

Alexandra Stan, una dintre cele mai cunoscute artiste internaționale ale României, se pregătește să își îmbrățișeze cel mai important rol de până acum: acela de mamă. La 36 de ani, după ani de carieră intensă, provocări personale și relații complicate, artista pare să fi găsit în sfârșit liniștea și stabilitatea pe care le căuta.

Un nou început pentru artistă

Alexandra trăiește astăzi o perioadă plină de emoție și bucurie. Deși nu a făcut încă un anunț oficial, indiciile postate pe rețelele sociale au confirmat vestea: într-un clip publicat pe TikTok, artista apare cu mâna pe burtică, iar textul „Mom” sugerează clar că este însărcinată și pregătită să împărtășească discret această etapă cu fanii ei.

De-a lungul carierei, Alexandra Stan a cunoscut atât succesul global, cât și momente extrem de dificile în plan personal. Episodul din 2013, când și-a acuzat fostul manager și partener de violență domestică și șantaj, a marcat-o profund, transformând-o într-o voce puternică în campaniile împotriva abuzului. Ulterior, artista a ales discreția, ferindu-și viața amoroasă de ochii publicului și concentrându-se pe evoluția ei personală și profesională.

Sarcina marchează pentru Alexandra Stan un capitol nou, unul al echilibrului și al împlinirii, după ani de transformări și lupte interioare. Artista pare să fi găsit, în sfârșit, fericirea alături de noul ei partener, iar vestea că va deveni mamă pentru prima oară a fost primită cu entuziasm de comunitatea ei de admiratori.

Cine este noul partener al Alexandrei Stan

Alexandra Stan a publicat primele imagini alături de noul ei iubit, dezvăluind discret relația pe care a preferat până acum să o țină departe de ochii publicului. Deși artista este cunoscută pentru faptul că își protejează viața personală și evită comentariile despre relațiile sale, pe 14 februarie 2026 ea a împărtășit câteva fotografii intime pe rețelele de socializare.

Noul partener nu este doar iubitul ei, ci și colegul de scenă, fiind toboșarul trupei cu care Alexandra lucrează. Cei doi petrec mult timp împreună, atât profesional, cât și în afara concertelor, iar imaginile sugerează o relație armonioasă și jucăușă. Artista a glumit chiar că iubitul ei „o scoate la reciclat”, lăsând să se vadă dinamica relaxată dintre ei.

De Valentine’s Day, acesta a surprins-o cu un buchet impresionant de trandafiri, gest pe care Alexandra l-a împărtășit cu fanii ei prin fotografii postate în stories, disponibile doar 24 de ore. Imaginile au stârnit curiozitatea admiratorilor, marcând prima apariție publică a cuplului.

