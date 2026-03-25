Când a renunțat Codruța Filip la verighetă. Semnele care anunțau despărțirea de Valentin Sanfira

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat la începutul acestui an, la scurt timp după ce artista a revenit de la filmările pentru Desafio: Aventura. Vestea a luat prin surprindere întreaga lume, cu toate că semnele unei despărțiri au apărut în urmă cu ceva timp. Iar unul dintre ele este lipsa verighetei de pe mâna solistei.

Când a renunțat Codruța Filip la verighetă

După opt ani de relație și patru de căsnicie, Codruța Filip și Valentin Sanfira au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea ar fi avut loc de comun acord, iar zilele trecute artista a dat și vestea. Semnele separării au apărut încet, încet, printre acestea numărându-se lipsa partenerului din fotografiile distribuite în mediul online, precum și verigheta pe care solista nu a mai purtat-o de câteva săptămâni.

Potrivit Cancan, Codruța a renunțat la verighetă la începutul lunii martie, iar pe 16 martie fanii au observat lipsa bijuteriei de pe mâna ei.

Cei doi au decis să își țină viața privată departe de ochii publicului, astfel că divorțul a avut loc în liniște.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip pentru publicația menționată anterior.

Ce avere au de împărțit cei doi artiști

Acum că s-au despărțit, Codruța Filip și Valentin Sanfira au de făcut și partajul bunurilor obținute în timpul căsniciei.

Aceștia au investit împreună într-o locuință modernă din București, aceasta fiind unul dintre cele mai valoaroase bunuri obținute în timpul căsniciei.

De asemenea, Codruța și Valentin sunt unii din cei mai de succes artiști din România, fiind deseori solicitați la nunți și alte evenimente. Deși nu au vorbit niciodată despre veniturile lor public, dacă nu au semnat un contract prenupțial, aceștia vor fi nevoiți să împartă și averea strânsă în toți acești ani.

Când s-ar fi produs ruptura dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira

Codruța Filip ar fi început să își pună semne de întrebare în legătură cu căsnicia ei încă din toamna anului trecut. Potrivit unor surse Pro TV, artista a fost foarte entuziasmată în momentul în care și-a revăzut soțul într-un mesaj video pe care l-a primit la Desafio: Aventura, însă cântărețul nu părea la fel de bucuros.

„Ei i s-a părut că s-a întâmplat ceva cu el în lipsa ei. Nu i-a picat bine faptul că el părea distant. Ea s-a bucurat enorm că l-a văzut și emoția ei a fost sinceră, în timp ce el nu a părut foarte entuziasmat de revedere”, au notat cei de la Click.

Totuși, în luna ianuarie a acestui an, Codruța și Filip a apărut alături de Valentin Sanfira la un eveniment organizat de Pro TV.

Sursă foto: Instagram

