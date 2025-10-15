Interpretul aromân Cristian Ionescu a murit, a anunțat unul dintre prietenii lui, Stelică Minga. Artistul era cunoscut pentru cântecele sale emblematice, care au celebrat cultura aromânilor și care au reprezentat o sursă de optimism în perioada de comunism.

Cristian Ionescu, interpretul aromân care a adus bucurie românilor prin muzica sa, s-a stins din viață, a anunțat unul dintre prietenii săi, Stelică Minga, potrivit publicației Cuget Liber.

„Dumnezeu să te odihnească în pace prieten drag! Am mai pierdut o legendă a muzicii armânești. Vei rămâne veșnic în sufletul meu! Sincere condoleanțe familiei îndurerate!”, este mesajul transmis de Minga.

Discurile lui Cristian Ionescu erau ascultate la pick-up-uri și magnetofoane în perioada comunismului și după 1989. Melodiile sale ofereau ambianța perfectă pentru petrecerile de familie, care au contribuit la conservarea limbii aromâne.

„La mușata armână”/ „Frumoasa aromâncă” rămâne cea mai recognoscibilă piesă din cariera de zeci de ani a unui artist care a luminat epoca ceaușistă, când aparițiile muzicale și culturale aromâne erau o raritate, relatează Europa FM.

Generații întregi au crescut cu muzica lui

„La mușata armână” face parte din albumul cu același nume, lansat la casa „Electrecord”, în 1984. Au urmat albumele „Dipârtarea”, în colaborare cu Nelu Ianca, în 1992, și „Haide, Gioni Armâni!”, cu Nelu Scupra, în 1997.

Cu muzica lui Cristian Ionescu au crescut generații întregi. Interpretul a cultivat spiritul a numeroase formații de muzică aromână, iar cântecele sale erau reinterpretate de artiștii aromâni, dar și de cei români, la evenimente private, precum și publice.

