Daniel Naroditsky, mare maestru internațional american al șahului cunoscut pentru stilul său accesibil de predare și pentru popularitatea uriașă pe platformele de streaming, s-a stins din viață la doar 29 de ani.

Daniel Naroditsky, o viață dedicată șahului

Vestea a fost anunțată luni de Charlotte Chess Center, academia de șah din Carolina de Nord, unde Naroditsky era antrenor principal, notează CNN. Comunicatul nu a precizat cauza decesului și nici locul în care acesta s-a produs.

„Cu profundă tristețe anunțăm plecarea neașteptată a lui Daniel Naroditsky. Daniel a fost un jucător de șah talentat, comentator și educator, dar și un fiu iubitor, frate și prieten loial pentru mulți”, se arată în declarația transmisă de familie prin intermediul centrului de șah.

Născut și crescut în zona golfului San Francisco, Daniel a început să joace șah la vârsta de 6 ani. Talentul său s-a remarcat rapid: a câștigat de două ori campionatele naționale pe nivel de clasă și, în clasa a cincea, a devenit cel mai tânăr câștigător al Campionatului K-12 din California. În noiembrie 2007, a obținut recunoaștere internațională devenind campion mondial de juniori sub 12 ani, fiind considerat unul dintre cei mai promițători tineri șahiști din SUA.

După un an dedicat exclusiv șahului, Daniel s-a înscris la Universitatea Stanford, unde a absolvit în 2019 cu o diplomă în istorie.

A publicat prima carte de șah la 14 ani

Pe lângă performanțele din competiții, Naroditsky s-a remarcat și ca pedagog. Prima sa carte de șah a fost publicată la doar 14 ani, iar ulterior a devenit colaborator constant al revistei Chess Life și al altor publicații de profil. În 2022, The New York Times l-a angajat ca editorialist pe teme de șah.

Prezența sa online a fost impresionantă: aproape 500.000 de abonați pe YouTube și 340.000 de urmăritori pe Twitch. Prin transmisiunile sale live, Daniel reușea să transforme șahul într-o experiență captivantă, explicând mutările complexe într-un mod accesibil. „Intră pe stream-ul meu pentru șah de calitate, muzică bună și o comunitate extraordinară!”, scria el pe profilul său de Twitch.

Federația Internațională de Șah a transmis un mesaj de condoleanțe, numindu-l „un jucător talentat, comentator și educator”. Campionatul Național de Șah al SUA din 2025, aflat în desfășurare la St. Louis, a început luni cu un moment de reculegere în memoria lui Naroditsky, potrivit Chess.com..

Clubul de Șah din St. Louis l-a descris drept „un pilon al comunității de șah, a cărui pasiune și dedicare pentru predare au inspirat mii de jucători din întreaga lume”.

Familia lui Daniel a cerut discreție în aceste momente dificile. „Să-l păstrăm în amintire pentru pasiunea sa față de șah și pentru bucuria și inspirația pe care le-a oferit zi de zi”, au transmis apropiații în comunicatul oficial.

