A murit Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj. Avea 65 de ani

Horea Uioreanu a murit la 65 de ani
Horea Uioreanu, fost președinte al Consiliului Județean Cluj și fost deputat în Parlamentul României, a murit joi, 16 octombrie. Fostul om politic locuia din luna august la Centrul pentru vârstnici Caro din Gilău.
„Pe parcursul acestei perioade, personalul centrului i-a oferit întreaga asistență și îngrijire necesare, contribuind la ameliorarea suferințelor generate de afecțiunile de care domnia sa suferea”, au declarat surse medicale, pentru Mediafax.
„Domnul Horea Uioreanu a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o familie devotată, care i-a fost aproape până în ultimele clipe, precum și amintirea unei vieți dedicate serviciului public”, au mai transmis sursele Mediafax.
