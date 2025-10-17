Scriitoarea sud-coreeană Baek Sehee s-a stins din viață la 35 de ani

Baek Sehee, autoarea sud-coreeană a memoriilor de succes „Vreau să mor, dar vreau să mănânc tteokbokki”, a murit la vârsta de 35 de ani. Decesul ei a fost anunțat, în România, de editura care i-a publicat cartea de succes. Cartea ei din 2018, o compilație de conversații cu psihiatrul ei despre depresia ei, a fost un fenomen cultural, temele sale legate de sănătatea mintală având rezonanță cu cititorii din întreaga lume.
Scriitoarea sud-coreeană Baek Sehee a murit la 35 de ani
Baek Sehee s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani, lăsând în urmă o operă care a atins inimile a milioane de cititori din întreaga lume.
Potrivit Agenției Coreene pentru Donarea de Organe, Baek Sehee a salvat cinci vieți prin donarea inimii, plămânilor, ficatului și rinichilor săi. Un ultim gest de generozitate, care reflectă spiritul blând și empatic ce i-a definit întreaga existență.
Sora mai mică a autoarei a transmis un mesaj emoționant: „(Baek) și-a dorit să scrie, să își împărtășească inima cu ceilalți prin cuvintele sale și să inspire speranță. Cunoscându-i firea blândă, incapabilă de ură, sper ca acum să se poată odihni în pace”.
Baek Sehee s-a născut în 1990 și a studiat scriere creativă și a lucrat mai mulți ani în domeniul editorial, înainte de a se dedica complet scrisului. Pe lângă volumul care a consacrat-o, a colaborat la alte titluri apreciate, precum „No One Will Ever Love You as Much as I Do” (2021) și „I Want to Write, I Don’t Want to Write” (2022). În iunie 2024 a publicat prima sa lucrare de proză scurtă, „A Will from Barcelona”.
Publicată inițial în 2018, cartea „Vreau să mor, dar vreau să mănânc tteokbokki” a devenit rapid un bestseller, cu peste 600.000 de exemplare vândute în Coreea și peste un milion de exemplare în lume, fiind tradusă în peste 25 de limbi. Printr-un amestec unic de confesiune și terapie narativă, Baek Sehee a reușit să spargă tabuuri și să aducă în prim-plan dialogul despre depresie, anxietate și vulnerabilitate într-o societate marcată de tăcere în fața acestor subiecte.
„Chiar dacă limbile și culturile sunt diferite, rana din inimă este aceeași peste tot. Mă uimește că povestea mea a putut atinge inima altcuiva. Dar, în același timp, e tulburător să știi că atât de mulți oameni poartă dureri adânci și că e nevoie de un curaj imens doar ca să spui: nu sunt bine”, spunea Baek Sehee într-un interviu oferit cititorilor români, în urmă cu ceva timp.
Timp de un deceniu, ea a primit tratament pentru distimie, o formă ușoară dar de lungă durată de depresie, afecțiune ce a stat la baza bestsellerului ei.
