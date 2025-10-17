Sofia Richie Grainge a anunțat joi, 16 octombrie, că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Modelul și soțul ei, Elliot Grainge, mai au o fiică împreună, Eloise, în vârstă de 1 an.

Sofia Richie Grainge, fiica muzicianului Lionel Richie, a anunțat că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Modelul în vârstă de 27 de ani a devenit mamă pentru prima oară pe 21 mai 2024. Fiica ei, Eloise, va avea în curând un frate sau o surioară.

„Pe cale să lansez acești bebeluși”, a scris Sofia Richie Grainge pe Instagram, cu referire la a doua sarcină și la brandul ei, SRG Atelier.

În fotografie, Richie își ține bluza ridicată pentru a lăsa la vedere sarcina, într-un selfie în oglindă.

Sofia și soțul ei, producătorul muzical Elliot Grainge, mai au împreună o fiică, Eloise, în vârstă de un an și câteva luni.

„Cred că faptul că am o fiică m-a făcut să realizez importanța de a mă simți încrezătoare fără machiaj. Vorbesc mult cu ea despre asta. Are un an și abia vorbește, dar sunt convinsă că mă poate înțelege. Prin urmare, avem discuții foarte, foarte profunde despre viață”, a declarat Richie pentru Vogue.

„Sunt atât de binecuvântată”

Pe 21 mai, Sofia Richie a oferit detalii rare despre viața ei de familie, cu ocazia aniversării de un an a fiicei sale.

În imaginile publicate de model apar ea, soțul ei și fiica lor, pe o pătură de picnic. Postarea a inclus și un mesaj înduioșător.

„În urmă cu un an astăzi s-a născut fetița mea. Nu mi-am dat seama că prima ei aniversare va fi un astfel de amestec de emoții pentru mine. Pe de o parte, este cea mai uimitoare și frumoasă realizare. Pe de altă parte, mă uit în urmă și realizez că acele mici momente sunt ceva ce nu voi mai avea niciodată cu ea. Să o văd crescând a fost un dar. Cea mai mare realizare a mea va fi întotdeauna ea. Ea mi-a oferit un scop, iar eu nu sunt nimic fără ea. Elliot și cu mine nu am putea iubi nimic mai mult în această viață. Nu știu ce am făcut ca să o merit pe micuța mea, dar tot ce știu este că raiul meu este chiar aici pe pământ cu ea. Sunt atât de binecuvântată”, a scris Sofia Richie.

Foto: Instagram/@sofiagrainge

