Dragoș Bucur revine în televiziune. În ce emisiune va putea fi văzut: „Ne-am pus pe treabă”
Oana Savin
.

Dragoș Bucur revine pe micile ecrane după ce, la finalul lunii august anunța că renunță la televiziune. După o pauză de câteva luni, actorul este pregătit să revină la cârma emisiunii „Visuri la cheie”, difuzată de Pro TV.

Dragoș Bucur a renunțat la rolul de jurat al emisiunii „Românii talent”, fiind înlocuit cu Carmen Tănase, dar a decis să revină pe micile ecrane pentru unul dintre proiectele sale de suflet: „Visuri la cheie”.

Filmările sezonului 12 au început, iar actorul este pregătit să ajute noi familii.

„Pentru mine, Visuri la cheie e dincolo de o emisiune. Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este un proiect care aduce sprijin unor oameni ce sunt, de cele mai multe ori, adevărate exemple pentru cei din jur. De la copii olimpici, la bunici care ar face orice sacrificiu pentru nepoții lor. Noi ne-am pus pe treabă – sper să fie și vremea de partea noastră 😊”, a declarat Dragoș Bucur.

Ștefana Delia Costraș se alătură echipei „Visuri la cheie”

Echipa Visuri la cheie este completată de arhitecții emisiunii: Cristina Joia și Omid Ghannadi, cărora li se alătură o nouă colegă: Ștefana Delia Costraș.

„Sunt profund recunoscătoare că fac parte din sezonul 12 al emisiunii Visuri la cheie. Am fost primită cu brațele și inimile deschise, iar acest lucru a făcut ca începutul acestei experiențe să fie deosebit de frumos”, a afirmat Ștefana Delia Costraș.

Citește și: Sofia Richie Grainge este însărcinată cu al doilea copil. „Sunt atât de binecuvântată”

Citește și: Nelu Cortea, dezvăluiri rare despre căsnicia cu soția lui, Elena, cu ocazia aniversării lor de 20 de ani de relație: „Am trecut prin sărăcie, prin tristețe, emoții, despărțire și probleme de toate felurile”

„Sunt arhitect de interior, cu o experiență de zece ani, iar această călătorie îmi oferă o perspectivă nouă asupra modului în care poate fi practicată această meserie”, a precizat ea.

Toți cei care știu pe cineva care are nevoie de ajutorul echipei „Visuri la cheie” pot completa formularul de înscrieri pe: înscrieri.protv.ro. Un nou sezon plin de emoție și transformări spectaculoase prinde contur, iar „Visuri la cheie” continuă să schimbe vieți, casă cu casă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dragoș Bucur și ceilalți membri ai echipei „Visuri la cheie”

Sursă foto: PR

