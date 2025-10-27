Regina Sirikit a Thailandei a murit la vârsta de 93 de ani. Ceremonia funerară se va desfășura pe parcursul unui an

Sirikit, Regina Mamă a Thailandei, care a supervizat proiecte regale de ajutorare a populației sărace din mediul rural, de conservare a meșteșugurilor tradiționale și de protejare a mediului, a murit vineri la vârsta de 93 de ani.

Regina Sirikit a Thailandei a murit la vârsta de 93 de ani

Biroul Casei Regale a declarat că Regina Sirikit a încetat din viață într-un spital din Bangkok. Aceasta a fost diagnosticată pe data de 17 octombrie cu o infecție a sângelui, însă, în pofida eforturilor medicale, starea ei nu s-a îmbunătățit.

Regina Mamă a Thailandei a fost în mare parte absentă din viața publică în ultimii ani din cauza stării de sănătate. Soțul ei, regele Bhumibol Adulyadej, a murit în octombrie 2016.

Fotografiile publicate de palat cu ocazia celei de-a 88-a aniversări a acesteia i-au arătat pe fiul ei, regele Maha Vajiralongkorn, și pe alți membri ai familiei regale vizitând-o pe regina mamă la Spitalul Chulalongkorn, unde aceasta primea îngrijiri pe termen lung.

Deși eclipsată de regretatul ei soț și de fiul acesteia, Sirikit a fost o față regală iubită și influentă.

Funeraliile vor dura un an

Potrivit obiceiurilor regale thailandeze, trupul neînsuflețit al reginei mame va fi păstrat în Marele Palat timp de un an înainte de incinerare.

Transferul de la spitalul din Bangkok la palat a avut loc duminică, în cadrul unei procesiuni lungi de mai mulți kilometri.

În Thailanda, membri familiei regale sunt venerați, fiind considerați aproape divini.

Regina Sirikit a avut patru copii, dintre care actualul rege, Maha, cunoscut ca Rama al X-lea. Portretul ei a fost expus în case, birouri și spații publice din toată Thailanda, iar ziua ei de naștere, pe 12 august, a fost sărbătorită ca Ziua Mamei. Activitățile sale au variat de la ajutorarea refugiaților cambodgieni până la salvarea unora dintre pădurile odinioară luxuriante ale țării de la distrugere.

Sirikit Kitiyakara s-a născut într-o familie bogată și aristocratică din Bangkok pe 12 august 1932, anul în care monarhia absolută a fost înlocuită de un sistem constituțional. A urmat școli în Bangkokul din timpul războiului, ținta raidurilor aeriene aliate, iar după al Doilea Război Mondial s-a mutat cu tatăl ei, diplomat, în Franța, unde acesta a ocupat funcția de ambasador.

La 16 ani, l-a întâlnit pe proaspăt încoronatul rege al Thailandei la Paris, unde studia muzica și limbile străine. Cei doi s-au căsătorit în 1950, iar la o ceremonie de încoronare organizată ulterior în același an, amândoi au jurat să „domnească cu dreptate pentru binele și fericirea poporului siamez (thailandez)”.

Sursă foto: Profimedia

