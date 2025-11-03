Giovanni Galeone, fostul antrenor al lui Napoli, a murit la 84 de ani

Fotbalul italian este în doliu după moartea lui Giovanni Galeone, unul dintre cei mai influenți antrenori ai ultimelor decenii. Galeone s-a stins din viață duminică, 2 noiembrie 2025, la Spitalul Santa Maria della Misericordia din Udine, orașul care l-a adoptat în ultimele etape ale vieții. Avea 84 de ani și suferea de o boală gravă de mai mult timp.

O viață dedicată fotbalului

Născut la Napoli pe 25 ianuarie 1941, Giovanni Galeone și-a început cariera ca mijlocaș, evoluând pentru echipe precum Ponziana, Monza și Udinese, până în 1974. După retragerea din activitatea de jucător, a urmat o carieră de antrenor care l-a consacrat ca un veritabil inovator. A pregătit formații precum Udinese, Pescara, Perugia, Napoli, Como și SPAL, obținând patru promovări în Serie A: două cu Pescara, una cu Udinese și una cu Perugia, notează presa internațională.

Galeone a fost printre primii tehnicieni italieni care au promovat marcajul zonal într-o epocă dominată de apărarea om-la-om. Sistemul său preferat, 4-3-3, era gândit pentru a pune în valoare creativitatea și tehnica jucătorilor, cu un accent deosebit pe implicarea extremelor și a fundașilor laterali în ambele faze ale jocului.

Moștenirea lăsată fotbalului italian

Mai mult decât un simplu antrenor, Giovanni Galeone a fost un formator de caractere și o sursă de inspirație pentru o întreagă generație de tehnicieni. Printre discipolii săi se numără Massimiliano Allegri, actualul antrenor al lui AC Milan, care l-a numit adesea „un adevărat maestru”. „Galeone a fost o figură fundamentală în formarea mea. Mi-a transmis pasiunea pentru jocul ofensiv și curajul de a inova”, a declarat Allegri într-un interviu acordat presei italiene.

Un alt nume important influențat de Galeone este Gian Piero Gasperini, antrenorul celor de la AS Roma, care l-a descris drept „un om care a înțeles fotbalul înaintea timpului său”. Ironia sorții a făcut ca Allegri și Gasperini să se întâlnească chiar în ziua dispariției mentorului lor, într-un meci programat pe stadionul San Siro.

Giovanni Galeone și legătura cu fotbalul românesc

Giovanni Galeone a avut un impact și asupra fotbalului românesc, prin influența exercitată asupra lui Cristiano Bergodi, actualul antrenor al Universității Cluj. Bergodi a fost jucător sub comanda lui Galeone la Pescara, unde a evoluat în peste 100 de meciuri. Ulterior, a fost transferat la Lazio, unde a bifat 186 de apariții. „A fost un antrenor care m-a format nu doar ca jucător, ci și ca om. Îi datorez enorm”, a declarat Bergodi pentru presa italiană.

