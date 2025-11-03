Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei, s-a stins din viață la 74 de ani. Fotbalul românesc este în doliu după moartea lui Constantin Zamfir, fostul atacant al Stelei București din perioada 1975–1980.



Vestea a fost confirmată oficial de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), care a transmis condoleanțe familiei și a anunțat că toate meciurile etapei a 16-a din Superliga României vor fi precedate de un moment de reculegere în memoria sa.

O carieră marcată de performanță și eleganță în joc

Născut pe 15 mai 1951 în localitatea Godeasca, județul Giurgiu, Constantin Zamfir a fost o extremă stângă apreciată pentru tehnica sa, viteza în dribling și capacitatea de a schimba direcția în regim de viteză. A evoluat pentru echipa națională a României în 12 meciuri, reușind să înscrie un gol.

În tricoul Stelei, Zamfir a câștigat două titluri de campion (1976 și 1978) și două Cupe ale României (1976 și 1979). La ultimul titlu, a bifat 24 de meciuri și a marcat trei goluri. De-a lungul carierei sale, a mai jucat pentru Petrolul Videle, Petrolul Ploiești, Progresul București, FCM Galați, Metalurgistul Cugir și Dacia Pitești.

Apreciat de generații și idol pentru tinerii fotbaliști

Emeric Ienei, fostul său antrenor, l-a descris drept un jucător cu calități rare: „Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calități precum Zamfir”. Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a vorbit despre influența pe care Zamfir a avut-o asupra sa în copilărie.

„Era ceva la nivelul lui Giggs, fac o comparație ca să înțeleagă și cei tineri. Dribla în regim de viteză, avea schimbări de direcție, centra senzațional!” – a spus Dumitrescu, potrivit GSP.

Un om care a lăsat urme adânci în istoria Stelei

Zamfir a fost parte dintr-o generație care a pus bazele succesului Stelei în anii ’70, contribuind decisiv la performanțele echipei. Stilul său de joc, bazat pe eleganță și eficiență, l-a transformat într-un reper pentru tinerii fotbaliști și într-un simbol al fotbalului românesc autentic.

Liga Profesionistă de Fotbal a transmis un mesaj emoționant: „Dumnezeu să-l odihnească!”. Moartea lui Constantin Zamfir lasă în urmă o amintire vie în inimile suporterilor și ale celor care l-au cunoscut pe teren sau în afara lui.

Foto – Facebook

