Lumea fotbalului italian este în doliu după moartea neașteptată a lui Paul Baccaglini, fost președinte al clubului Palermo FC, care a fost găsit decedat în locuința sa din Segrate, o localitate din zona metropolitană a orașului Milano. Avea doar 41 de ani.

Potrivit presei străine, trupul său a fost descoperit de partenera sa, iar autoritățile investighează circumstanțele decesului, luând în calcul ipoteza unei sinucideri.

Un personaj atipic în fotbalul italian

Paul Baccaglini, născut din părinți italo-americani, s-a remarcat inițial ca reporter în cadrul emisiunii „Le Iene”, un format cunoscut și în Spania sau America Latină sub numele „Caiga Quien Caiga”. Ulterior, a renunțat la televiziune pentru a se dedica domeniului financiar, o alegere care avea să-l aducă în fruntea clubului Palermo FC.

În martie 2017, într-un moment dificil pentru echipa siciliană, Baccaglini a devenit imaginea unui fond de investiții care a ajuns la un acord cu proprietarul de atunci, Maurizio Zamparini, pentru preluarea clubului. Ca semn de încredere, Baccaglini a fost numit președinte, însă mandatul său a durat doar trei luni. Tranzacția nu s-a concretizat, iar el a fost nevoit să demisioneze.

Zamparini a explicat ulterior că a refuzat oferta din cauza lipsei de garanții financiare: „Baccaglini voia să cumpere Palermo FC cu 20 de milioane de euro, în rate”, a declarat fostul patron, adăugând că „nu avea nimic în spate”, referindu-se la fondul de investiții pe care Baccaglini îl reprezenta.

Condoleanțe din partea clubului Palermo

Clubul Palermo a transmis un mesaj oficial în urma veștii tragice: „Palermo FC, alături de președintele Dario Mirri și întreaga familie City Football Group, își exprimă condoleanțele pentru moartea prematură a lui Paul Baccaglini, președinte al US Città di Palermo în ultimele luni ale sezonului 2016-2017.”

Moartea lui Paul Baccaglini a provocat un val de emoție în rândul suporterilor și al comunității sportive din Italia, care îl cunoscuseră nu doar ca om de fotbal, ci și ca figură publică cu o carieră variată. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit încă o concluzie oficială.

