Stuart Craig, celebrul scenograf al seriei „Harry Potter” și laureat al premiului Oscar, a murit la 83 de ani

Stuart Craig, celebrul scenograf și director artistic britanic, laureat al premiului Oscar, cunoscut pentru contribuțiile sale esențiale la francizele Harry Potter și Fantastic Beasts, dar și la filme de referință precum Gandhi, Dangerous Liaisons și Notting Hill, a murit duminică, la vârsta de 83 de ani.

O carieră legendară în spatele cortinei

Decesul său survine după o lungă luptă cu boala Parkinson, potrivit unei postări emoționante făcute de colegul său Neil Lamont pe pagina oficială a British Film Designers Guild, notează Hollywood Reporter.

„Un adevărat gentleman, plin de grație, bunătate și modestie”, a scris Lamont în omagiul său. „Stuart era extrem de generos cu timpul și sfaturile sale, mereu dispus să împărtășească cunoștințele și să-i sprijine pe cei din jur. Oricine l-a întâlnit își va aminti acea întâlnire pentru totdeauna.”

Născut pe 14 aprilie 1942 în Norfolk, Anglia, Stuart Craig și-a început cariera în industria filmului la sfârșitul anilor ’60. Primul său rol ca scenograf principal a fost în thrillerul SF Saturn 3 (1980), cu Farrah Fawcett și Kirk Douglas. A urmat imediat o nominalizare la Oscar pentru The Elephant Man, iar în 1983 a câștigat primul său premiu al Academiei pentru munca la Gandhi, filmul biografic în care Ben Kingsley l-a interpretat pe liderul spiritual și politic.

De-a lungul carierei, Craig a mai câștigat două premii Oscar pentru Dangerous Liaisons (1988) și The English Patient (1996), și a fost nominalizat de mai multe ori, inclusiv pentru munca sa la filmele Harry Potter.

Magia lui Hogwarts, creată de mâna lui Craig

Stuart Craig a fost responsabil pentru designul vizual al tuturor celor opt filme Harry Potter, de la Sorcerer’s Stone (2001) până la Deathly Hallows: Part 2 (2011), contribuind decisiv la atmosfera și estetica care au cucerit milioane de fani. A continuat să dea viață universului magic și în cele trei filme Fantastic Beasts, lansate între 2016 și 2022.

Printre alte titluri importante din filmografia sa se numără Greystoke: The Legend of Tarzan, Cry Freedom, Chaplin, The Secret Garden, Shadowlands, Mary Reilly, In Love and War, The Avengers, Gambit și The Legend of Tarzan.

O viață dedicată artei și familiei

Stuart Craig lasă în urmă o moștenire cinematografică impresionantă și o familie îndurerată: soția sa, Patricia Stangroom, și cei doi copii ai lor. Prin munca sa, Craig a transformat decorul în poveste, iar povestea în magie. Cinematografia mondială pierde un vizionar, iar lumea filmului rămâne mai săracă fără el.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News