Clasament răsturnat în Superliga! Rezultatele complete din etapa a 12-a

Etapa a 12-a din campionat a bulversat clasamentul în partea superioară. Site-ul Superliga.ro vorbește despre o „nebunie de lider” după performanța uluitoare a Botoșaniului de a conduce ostilitățile.

FC Botoșani a învins cu 2-1 acasă pe UTA, după un meci echilibrat până în ultimele 20 de minute. Au fost ratări de ambele părți, parade ale portarilor, două goluri anulate oaspeților la limita ofsaidului, dar gazdele parcă s-au desprins la pas. Suflul lor de final a fost decisiv. Moldovenii au cele mai multe goluri marcate, 24, arădenii rămân pe locul 8 cu cele mai multe remize, 7.

După un 4-0 fără istoric cu viitoarea retrogradată Metaloglobus, Oțelul Galați urcă pe locul 7, imediat sub locurile de play-of, care devine o țintă de atins. Nu sunt însă prea multe puncte față de locurile cu emoții, dar a cumpărat ceva liniște pentru pauza internațională din weekend.

Derby-ul FCSB vs Universitatea Craiova a fost 1-0. Un meci decis de VAR, cu un penalty dat pentru un fault inutil în colțul careului mare, în plină dominație a oltenilor. Mai bine de jumătate de oră din repriza a doua oaspeții au jucat în zece, iar portarul lor a apărat un penalty. Interesant, scorul la cornere a fost de 10-1 pentru FCSB.

CFR Cluj iese din zona periferică, în care intră Hermannstadt după meciul dintre cele două, încheiat 2-1. Sibienii au condus rapid, cu un gol superb marcat de Albu din singura fază a lor care a prins poarta, dar au fost măcinați ritmic până au cedat. A fost consecința firească a valorii superioare a unei echipe de la care se așteaptă, încă, mult mai multe.

Rapid – Farul a fost 3-1, un meci care a însemnat o nouă lecție de pragmatism a giuleştenilor. Echipa patronată de Hagi nu joacă urât, dar cam începe să colecționeze înfrângeri. Vișiniii sunt pe locul 2, la egalitate de puncte cu liderul Botoșani. Pentru antrenorul Costel Gâlcă, adept al eficienței, pauza internațională este o binefacere pentru a-și aduna gândurile.

FC Argeș a fost învinsă la limită acasă, 0-1 cu Petrolul, în ceea ce a fost marea surpriză a etapei. Un joc echilibrat între două echipe de tradiție, iubite de fani, aflate la poli opuși ai clasamentului. Gazdele s-au trezit din pumni spre final, dar nu au avut forța să depășească șocul intens apărut parcă din nimic în prima parte.

Csikszereda intră în istorie cu primul succes în Superliga, un 2-1 meritat contra lui U Cluj, care l-a făcut pe antrenorul Ioan Ovidiu Sabău să fie gata de demisie. Interesant, gazdele mai au patru egaluri consecutive și, deci, potențial de a părăsi zona retrogradării, spre care însă se îndreaptă vertiginos Șepcile Roșii.

O ploaie necontenită a convenit lui Dinamo la Slobozia, unde a câștigat la limită, 1-0, dar mult mai clar decât pare. Câinii sunt la a patra victorie afară, au cea mai bună posesie din Superliga și o singură înfrângere, la fel ca Botoșani și Rapid. Interesant, în acest mic derby complicat rău de vreme, Unirea nu a avut niciun șut pe poartă.

Campionatul ia o pauză în weekend, tricolorii întâlnesc duminică Austria pe Arena Națională. Dar statisticile, fotografiile și filmulețele de pe Superliga.ro vă pot opri oricând dorul de fotbalul nostru. Hai, România!

