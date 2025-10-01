Superliga explozivă în runda 11: goluri, cartonașe roșii și lupte pentru playoff

Rezumatul etapei cu numărul 11 din Superliga, un carusel de surprize și tensiune la cote maxime. Iată ce trebuie să știi!

FC Botoșani obține a treia victorie consecutivă: 2-0 împotriva Metaloglobus



FC Botoșani a obținut a treia victorie consecutivă, învingând cu 2-0 în deplasare echipa Metaloglobus, ultima clasată și principala candidată la retrogradare. Echipa moldovenilor se bucură de două realizări impresionante: cel mai bun atac al campionatului, cu 22 goluri, și a doua cea mai solidă apărare, cu doar 10 goluri primite. În plus, ocupă poziția secundă în clasament. Totuși, există și vești neplăcute: FIFA le-a interzis efectuarea de transferuri pentru următoarele trei perioade de mercato.



Derby-ul Clujului: 2-2 și prezența actorului Florin Piersic



Derby-ul Clujului, încheiat cu scorul de 2-2, a fost remarcabil încă de înainte de start, datorită prezenței pe teren a faimosului actor Florin Piersic, în vârstă de 90 de ani, care a încântat spectatorii. Meciul a fost plin de răsturnări de situație, asemănătoare filmelor cu Mărgelatu: CFR a deschis scorul, dar U Cluj a preluat conducerea în doar trei minute. Până la final, CFR – și ea cu interdicție la transferuri – a egalat prin Biliboc, un jucător decisiv remarcat de Superliga.ro pentru contribuțiile sale în momente cruciale.

După o serie de jocuri ezitante și o apărare fragilă, FCSB, încurajată de succesul din Europa League împotriva Go Ahead Eagles, a dominat clar Oțelul. Victoria cu 1-0 putea fi mai categorică, deoarece oaspeții păreau epuizați după succesul din etapa anterioară în fața liderului Universitatea Craiova. Ambele echipe au de rezolvat probleme complexe pentru meciurile viitoare.Meciul între Farul Constanța și Unirea Slobozia s-a încheiat cu scorul de 1-1, deși gazdele conduse de Gică Hagi au presat continuu poarta adversarului. Portarul Unirii, Gurău, a fost eroul meciului, păstrând intactă deviza „Pe aici nu se trece” în Bărăgan.Rapid a învins Petrolul cu 1-0 într-un meci anost, controlat de cea mai bună apărare a campionatului. Petrolul continuă să aibă probleme, în timp ce Rapid demonstrează pragmatismul unui antrenor care, ca jucător, cultiva excelența pe postul de închizător fără a ieși în evidență. Fanii au plecat simțind că se putea obține mai mult.Scorul de 0-0 între UTA și Csikszereda nu avantajează nici una dintre echipe. UTA continuă să fie campioana remizelor, iar Csikszereda acumulează a patra remiză consecutivă, încă fără victorie. Nervozitatea a fost evidentă, cu șase cartonașe galbene și unul roșu. Scorul este just, având în vedere că UTA a jucat în inferioritate numerică toată repriza a doua.Derby-ul între Universitatea Craiova și Dinamo, terminat cu scorul de 2-2, a oferit spectacol și controverse legate de eliminarea lui Bancu. Universitatea a dominat până în minutul 65, fiind prima condusă, apoi preluând conducerea. După eliminarea lui Bancu, Dinamo a avut avantajul, dar nu a reușit să obțină victoria, menținând suspansul în lupta pentru vârfuri.Nou-promovata FC Argeș continuă să surprindă, obținând cinci victorii în ultimele șase etape și urcând pe podium, alături de Rapid, după victoria împotriva Hermannstadt. Echipa sibiană nu reușește să scape de fluctuațiile de formă. Meciul a arătat cât de costisitoare poate fi orice neatenție. În ciuda posesiei dominante de 74% în repriza a doua, gazdele nu au creat ocazii semnificative.

