Ce nume a ales actriţa Anca Dumitra pentru bebeluşul ei nou-născut. Primele declaraţii despre naştere: „Am făcut cezariană până la urmă”

Anca Dumitra, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, cunoscută pentru rolul memorabil din serialul de succes „Las Fierbinți”, a devenit recent mamă pentru prima oară. Actriţa și soțul ei, Manfred Spendier, au trăit bucuria nașterii primului lor copil, în urmă cu o săptămână. Cuplul a ales să păstreze discreția în ceea ce privește sexul şi numele bebelușului, iar primele declarații ale actriţei au venit şi cu dezvăluri în această direcţie.

Anca Dumitra a născut prin cezariană

Întoarsă acasă cu bebelușul, Anca Dumitra a povestit că, deși abia la început, viața de mamă i-a adus o fericire nemărginită. Actrita a dezvăluit, în cadrul emisiunii „La Măruţă”, că a trecut printr-o experiență emoționantă în momentul nașterii. Deși inițial nu se știa dacă va naște natural sau prin cezariană, în cele din urmă a ales cezariana pentru siguranța ei și a bebelușului.

„E foarte frumos, foarte emoționant. Sunt un pic copleșită de emoții, dar totul este bine, a decurs foarte bine. Mâine facem o săptămână și sunt cea mai fericită. Am un băiețel de nota 10. Am născut prin cezariană. Eu îmi doream natural, dar în ultimele zile situația se poate schimba, însă a fost totul foarte bine, copilul e bine, eu sunt bine. Am ajuns acasă de câteva zile. Încercăm să ne obișnuim, să ne facem un program. Vedem cum evoluăm, suntem în plină acomodare, în plină învățare”, a spus Anca Dumitra în cadrul emisiunii de la Pro TV.

Citeşte şi: Cine e milionarul Manfred Spendier, soțul Ancăi Dumitra. Din ce a făcut avere și cu câți ani este mai în vârstă austriacul decât actrița din „Las Fierbinți”

Citeşte şi: Cum a început povestea de dragoste dintre Anca Dumitra și Manfred Spendier: „M-a văzut acum 10 ani în serial” / Video

Totodată, Anca Dumitru a dezvăluit că bebeluşul ei a primit nota 10 la naştere, fapt ce i-a adus o foarte mare satisfacţie. Mai mult decât atât, potrivit declaraţiilor sale, se pare că acesta este un copilaş cuminte care deja are un program fix, astfel permiţându-le actriţei şi partenerului ei de viaţă să aibă nopţi liniştite.

„Am un băiețel de nota 10. Are puțin colici, dar noi am ajuns acasă de câteva zile și deja are un program destul de precis, să vedem dacă rămâne așa…”, a mai spus actriţa în cadrul emisiunii „La Măruţă”, cu zâmbetul pe buze.

Anca Dumitra a glumit că mulți dintre apropiați sunt curioși să afle dacă băiețelul îi moștenește ochii, însă deocamdată nu poate spune cu siguranță acest lucru.

Ce nume a ales actriţa Anca Dumitra pentru bebeluşul ei nou-născut

Pe data de 21 septembrie s-a aflat că Anca Dumitra a născut, însă fără să fie dezvăluit sexul bebeluşului. Actriţa şi soţul ei, Manfred Spendier au devenit părinţii unui băieţel de nota 10, după cum a dezvăluit chiar vedeta, care poarnă numele de Levi Nicolas.

„Îl cheamă Levi Nicolas. Ieri mi-a și zâmbit. Eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești în felul ăsta. Toate mămicile, toți părinții știu, dar experimentez deja întreaga poveste și este minunată. Sunt binecuvântată!”, a mai spus actrița din „Las Fierbinți”, în cadrul emisiunii „La Măruță”, de pe Pro TV.

Cum a început relaţia de dragoste dintre Anca Dumitra şi Manfred Spendier

Anca Dumitra și soțul ei, Manfred Spendier, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste începută la finalul anului 2022. Relația lor a evoluat rapid, iar în luna aprilie a acestui an cei doi s-au căsătorit, unindu-și destinele într-o ceremonie discretă.

În cadrul unui interviu anterior, Anca a povestit cu umor cum l-a cucerit pe Manfred fără să își dea seama, încă de când acesta a văzut-o pentru prima dată în serialul „Las Fierbinți”.

„Manfred m-a văzut acum 10 ani în serial, el nevorbind atunci limba română. Era într-un cantonament în Spania, iar colegii săi urmăreau primul sezon din serial. La un moment dat, a spus: ‘She is the perfect girl’”, a povestit actrița cu zâmbetul pe buze, în urmă cu ceva timp, potrivit libertatea.ro.

După ce au oficializat relația, cei doi au așteptat cu nerăbdare venirea pe lume a primului lor copil, iar momentul a fost unul cu adevărat special pentru amândoi. Deși au păstrat discreția în ceea ce privește sarcina și nașterea, Anca Dumitra a împărtășit în mod emoționant primele momente din noua lor viață de familie.

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News