Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească într-o perioadă scurtă de timp: „Secretul meu acesta este”

Nicoleta Luciu (44 ani) a revenit în luminile reflectoarelor, după o pauză de câțiva ani. După ce s-a retras din televiziune, vedeta s-a mutat la Miercurea Ciuc, unde a avut grijă de familia sa și și-a crescut cei patru copii. Pe parcurs, aceasta a luat câteva kilograme în plus, care acum parcă s-au topit într-o clipă. Actrița a dezvăluit care este secretul siluetei sale.

Produsul care a ajutat-o pe Nicoleta Luciu să slăbească

Nicoleta Luciu a ieșit din luminile reflectoarelor în anul 2014, moment în care s-a mutat împreună cu familia ei la Miercurea-Ciuc. În acest timp, vedeta a luat câteva kilograme în plus, însă acum a revenit la silueta din tinerețe.

Actrița a decis că este timpul să revină la viața publică și și-a lansat propriul podcast, iar toată lumea a rămas cu gura căscată când a văzut-o. Bruneta a revenit și la silueta de altădată cu ajutorul unui produs.

Mai exact, Nicoleta Luciu spune că obișnuiește să consume zilnic batoane cu ceai verde. De asemenea, ea a renunțat la zahăr și gluten.

„Am reușit să slăbesc cu batoanele cu care am slăbit și-n tinerețe. Batoanele cu ceai verde. Acum am 59 de kilograme, iar în tinerețe aveam cam 54 de kilograme așa. Urmează să revin în toamnă cu aceleași kilograme!

Secretul meu acesta este: batoanele! Seara, la ora 18, mâncați un baton, iar ziua e foarte important să renunțați la zahăr. Renunțați la orice e zahăr și la gluten: paste, făinoase, orice! Și dă rezultate vă asigur, mai ales că vara acum e foarte ușor”, a declarat Nicoleta Luciu, potrivit click.ro.

Citește și: Nicoleta Luciu, modificări noi la nivelul feței. O mai recunoști? Cum arată actrița după toate intervențiile estetice din ultimii ani

Citește și: Cum a răspuns Zsolt Csergo după ce s-a zvonit că divorţează de Nicoleta Luciu: „Ne afectează”

Cum se înțelege vedeta cu copiii ei

Nicoleta Luciu spune că are o relație bună cu cei patru copii ai ei, Zsolt având aproape 18 ani, iar tripleții au împlinit și ei 14 ani, aflându-se în plină fază a adolescenței.

„Copiii au crescut. Zsolt are acum 17 ani, în curând face 18 ani. Are 1,94 cm, e mai înalt decât mine. Și tripleții au crescut, fac 14 ani. Am numai adolescenți în casă acum! Vă rog să-mi țineți pumnii ca să le pot face față”, a mai spus vedeta pentru publicația menționată anterior.

Citește și: De ce au divorţat Lino Golden şi Delia Salchievici. S-a zvonit că artistul i-a fost infidel: „Ceva ce nici eu nu pot să îmi explic”

Citește și: Adela Popescu, apariție sexy într-o rochie transparentă, la o nuntă. Ce i-a comentat Gina Pistol în dreptul imaginilor: „Te deranjează dacă…”

De curând, Nicoleta Luciu a anunțat lansarea unui nou podcast dedicat femeilor, „MOM by Nicoleta Luciu”. Prima ei invitată a fost Teo Trandafir (57 de ani), care a vorbit despre sacrificiile făcute de vedetă.

„Să zic ceva ce nu știe multă lume. Tu ești unul dintre oamenii pe care îi iubesc cel mai mult în viața asta, pentru că te-am văzut sacrificându-te într-un hal… Eram la mare, îți mai amintești, și erai singura care nu mânca nimic.. Eu mâncam crenvurști… tu nu mâncai crenvurști… Încercam să îți dau, nu acceptai! Ai făcut efortul acesta pentru mama ta. Tu nu mâncai nimic ca să îi faci mamei tale o casă… pentru că mama ta era într-o situație foarte, foarte urâtă în casă și singurul tău scop era să-ți salvezi mama”, a spus Teo Trandafir în deschiderea primului episod MOM by Nicoleta Luciu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicoleta Luciu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News