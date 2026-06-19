Elena Vîșcu, primele declarații despre iubit, după divorțul de CRBL: „E cineva în viața mea”

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Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, și-a regăsit echilibrul după divorțul din 2024. Acum stabilită în Chișinău, ea a dezvăluit că are un nou partener, dar preferă discreția.

Elena Vîșcu, primele declarații despre iubit, după divorțul de CRBL

Elena Vîșcu, fosta soție a artistului CRBL, demonstrează că viața poate fi frumoasă, chiar și după un divorț dureros. La începutul anului 2024, artistul și coregrafa și-au spus adio după 16 ani, iar Elena a ales să se mute cu fiica lor în țara natală, Republica Moldova, la Chișinău, cu părinții ei. Totuși, legătura sa cu România a rămas puternică, revenind adesea în București, unde își continuă activitățile profesionale și își vizitează prietenii.

Într-un interviu recent pentru Click!, Elena a vorbit despre viața ei, plină de energie și optimism. „Vara a început, sunt foarte bine și fericită, pentru că pot să respir acum. Alessia a terminat cu examenele, muncesc, am mulți miri, îi pregătesc pentru nuntă, îi învăț dansul mirilor. Mă întrețin prin dans și mișcare, cred că asta m-a ținut toată viața în putere și cu un tonus de invidiat”, a declarat ea.

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„Eu sunt bine, e cineva în viața mea”

Pe lângă pasiunea pentru dans, Elena își dedică timpul fiicei sale, Alessia, care tocmai a încheiat clasa a X-a în sistemul britanic și a trecut printr-o perioadă intensă de examene. „Are mai multe opțiuni pe viitor, dar așteptăm rezultatele examenelor și o să vedem ce facem mai departe. Nu am stabilit ce o să facem în vacanță, am destui miri de pregătit și un program mai haotic, e sezonul nunților, o să vedem unde fugim mai încolo”, a adăugat ea, descriind cu entuziasm planurile pentru vară.

În plan personal, Elena a dezvăluit că există cineva special în viața sa, dar a preferat să păstreze discreția asupra detaliilor. „Eu sunt bine, e cineva în viața mea, dar nu vreau să vorbesc. Când o să simt că este momentul să fiu deschisă și să povestesc, o să vorbesc despre asta”, a spus ea pentru sursa citată. Totuși, Elena a subliniat cât de important este să îți acorzi timp pentru a te regăsi după o relație lungă. „Eu o să mă aleg pe mine, știu ce vreau și am ales să mă pun pe primul loc. Echilibrul, liniștea și starea pe care o am acum mă fac liniștită și fericită.”

Foto: Instagram

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