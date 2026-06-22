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Emoții uriașe pentru Haziran și Luis Gabriel! La botezul fiicei lor, Meleim, cei doi au anunțat că vor deveni părinți pentru a treia oară. Familia lor se mărește din nou!

Luis Gabriel și Haziran au anunțat că așteaptă al treilea copil, la botezul fetiței lor: „Ți-am păstrat un loc în familie. Bebe numărul 3”

Haziran și Luis Gabriel au surprins invitații de la botezul fetiței lor, Meleim, cu un anunț emoționant: familia lor se va mări. Haziran este însărcinată cu cel de-al treilea copil. Vestea a fost împărtășită într-un mod inedit.

Momentul culminant al serii a fost o proiecție video emoționantă, în care cei doi copii ai cuplului, Joseph și Meleim, au făcut marele anunț. „Ți-am păstrat un loc în familie. Bebe numărul 3”, a spus micuțul Joseph, declanșând aplauze și lacrimi de bucurie printre invitați. Deși sexul bebelușului nu a fost dezvăluit oficial, un fundal roz afișat în cadrul filmării a dat de înțeles că ar putea fi vorba despre o fetiță. Totuși, perechea a anunțat că un gender reveal oficial urmează.

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Petrecerea continuă pentru cuplu. La o zi de la botez își sărbătoresc fiul

Haziran și Luis Gabriel au optat pentru ținute albe la botezul fetiței lor. Haziran a purtat două rochii, una midi albă în prima parte a zilei, iar alta lungă argintie seara. La rândul lui, Luis Gabriel a fost elegant într-un costum deschis la culoare. Cei doi au dansat toată noaptea sub privirile calde ale invitaților. Atmosfera a fost întreținută de nume mari din industria muzicală, Delia și Raluka.

Fericirea nu se oprește aici pentru familia lor. Astăzi, 22 iunie, este o altă zi importantă: fiul lor, Joseph, împlinește patru ani, iar familia sărbătorește acest moment alături de băița tradițională a micuței Meleim. „Pe 22, imediat după va fi ziua lui Joseph. A doua zi este băița celei mici și da, vom face și continuăm cu petrecerea lui. Petrecerea va fi destul de mare, la noi nu prea există restrâns”, a declarat Haziran, pentru Spynews.

Foto: Instagram

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