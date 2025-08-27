Betty Salam s-a afișat prima oară cu iubitul ei, după divorț. Cine este Roberto Tudor

Betty Salam și-a refăcut viața alături de un alt bărbat
Betty Salam a divorțat de Cătălin Vișănescu în urmă cu câteva săptămâni. De atunci, viața ei s-a schimbat și acum tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Roberto Tudor, vocea a doua a lui Florin Salam. Se pare că cei doi se plac din ce în ce mai mult și chiar s-au afișat ca un cuplu, recent.
Deși se știa faptul că cei doi au o relație, Betty Salam și Roberto au preferat să fie discreți și să nu se afișeze împreună. După ce artista a confirmat că începe să se cunoască cu Roberto Tudor, cei doi s-au și afișat împreună ca un cuplu.
”Nu am avut în viața mea alte relații. Cătălin e primul meu bărbat. Dacă ar fi vreodată să am o relație după Cătălin, Roberto ar fi a doua relație. Atâta timp cât îmi iubește tatăl, pentru mine contează mai mult decât orice pe lumea asta, mă respectă pe mine ca fată și ține la mine, sunt cele mai importante lucruri. Momentan suntem la început, nu e ceva serios. Noi am început să vorbim abia după ce m-am despărțit de Cătălin.
Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Nu a intervenit Roberto în relația mea cu Cătălin. Roberto e cel mai simțit și cel mai cuminte băiat, nu ar face așa ceva și eu nu aș accepta așa ceva, cum s-a scris că am fugit de acasă. Eu am stat în casa mea, Cătălin a stat cu mine o perioadă după ce ne-am împăcat. Eu acum sunt la casa mea, cu copilul meu. Cu Roberto e ceva la început, iar dacă vreodată va fi ceva, cu Roberto va fi a doua relație”, a declarat Betty Salam pentru Spynews.